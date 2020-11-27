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21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Mersin'de 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
|27 Kasım 2020 14:29
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Mersin'de 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık ve fuhşa imkan sağlama gibi 14 suçtan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bülent B'nin (61) adresini tespit etti.
Ekiplerin operasyonuyla yakalanan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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