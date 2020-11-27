TÜBA'dan, bağışıklık sistemi ve beslenme tarzına dair çok önemli rapor
TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi), koronavirüs salgını için "Bağışıklık, Beslenme ve Yaşam Tarzı Raporu" yayımladı.
|27 Kasım 2020 14:28
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TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi), koronavirüs salgını için "Bağışıklık, Beslenme ve Yaşam Tarzı Raporu" yayımladı. Raporda, koronavirüsle mücadelede bağışıklık ve vücut direncinin önemine yer verildi. Rapor için tıklayınız.
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