Kastamonu ve Sinop'ta karantina kuralını ihlal eden 13 kişi yurda yerleştirildi
Sinop ve Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde karantina kuralını ihlal eden 13 kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.
|27 Kasım 2020 14:55
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Sinop ve Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde karantina kuralını ihlal eden 13 kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.
Sinop'ta Kovid-19 vakalarındaki artışın önlenmesi ve halk sağlığının korunmasına yönelik denetimler devam ediyor.
Farklı noktalarda polis ekiplerince yapılan HES kodu denetiminde 4 kişinin karantina kurallarını ihlal ederek evden çıktığı tespit edildi.
Sağlık ekiplerine teslim edilen 4 kişi, KYK yurtlarına yerleştirildi.
Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada da karantina ve izolasyon kurallarına uymayan 9 kişinin yurtlara yerleştirildiği kaydedildi.
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