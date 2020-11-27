Bakan Ziya Selçuk'tan Malatya depremi açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Malatya Pütürge merkezli depremi hisseden vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Eğitim yöneticilerimizle bir ön değerlendirme yaptık, çok şükür ki sıkıntılı bir durum bulunmuyor."
|27 Kasım 2020 15:05
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Malatya Pütürge merkezli depremi hisseden vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Eğitim yöneticilerimizle bir ön değerlendirme yaptık, çok şükür ki sıkıntılı bir durum bulunmuyor."
Malatya Pütürge merkezli #deprem'i hisseden vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Eğitim yöneticilerimizle bir ön değerlendirme yaptık, çok şükür ki sıkıntılı bir durum bulunmuyor.Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) November 27, 2020
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