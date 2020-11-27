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Muhtarların ve korucu başının da bulunduğu 8 şüpheli gözaltında

Van ve Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda aralarında köy muhtarları ve korucu başının da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.
 27 Kasım 2020 15:15
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Muhtarların ve korucu başının da bulunduğu 8 şüpheli gözaltında

Van ve Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda aralarında köy muhtarları ve korucu başının da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Van ve Siirt'te 9 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Van merkezli (Van-Siirt), 2 ilde 9 hedef şahsa yönelik Başkale ilçesinde 4 (3'ü aktif görevde muhtar, 1'i aktif görevde olan korucu başı), Gürpınar ilçesinde 2 (1'i eski mahalle muhtarı), İpekyolu ilçe merkezinde 1 ve Siirt ilinde de 1 olmak üzere 8 şüpheli şahıs, 27 Kasım 2020 tarihinde icra edilen operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. 1 şüphelinin yakalama çalışması sürüyor."

Açıklamada ayrıca, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği vurgulandı.

Anadolu Ajansı
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