Muhtarların ve korucu başının da bulunduğu 8 şüpheli gözaltında
|27 Kasım 2020 15:15
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Van ve Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda aralarında köy muhtarları ve korucu başının da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Van ve Siirt'te 9 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Van merkezli (Van-Siirt), 2 ilde 9 hedef şahsa yönelik Başkale ilçesinde 4 (3'ü aktif görevde muhtar, 1'i aktif görevde olan korucu başı), Gürpınar ilçesinde 2 (1'i eski mahalle muhtarı), İpekyolu ilçe merkezinde 1 ve Siirt ilinde de 1 olmak üzere 8 şüpheli şahıs, 27 Kasım 2020 tarihinde icra edilen operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. 1 şüphelinin yakalama çalışması sürüyor."
Açıklamada ayrıca, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği vurgulandı.
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