YKS değerlendirme raporu yayımlandı
ÖSYM Başkanlığı 2020 YKS değerlendirme raporunun yayımlandığını açıkladı.
|27 Kasım 2020 15:32
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ÖSYM Başkanlığı 2020 YKS değerlendirme raporunun yayımlandığını açıkladı.
2020-YKS Değerlendirme Raporu Yayımlandı
2020-YKS Değerlendirme Raporu, 27 Kasım 2020 tarihinde saat 15.20'de ÖSYM'nin https://osym.gov.tr adresinden Araştırma, Yayın ve İstatistikler/Sınav Değerlendirme Raporları altında yayımlanmıştır.
Kamuoyuna önemle duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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