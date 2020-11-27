1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Galatasaray'da seçimli genel kurul ertelendi

Galatasaray Kulübünde 19-26 Aralık'ta yapılacağı duyurulan olağanüstü seçimli genel kurulun ertelendiği bildirildi.
 27 Kasım 2020 15:39
+Aa- Yazdır
Galatasaray'da seçimli genel kurul ertelendi

Galatasaray Kulübünde 19-26 Aralık'ta yapılacağı duyurulan olağanüstü seçimli genel kurulun ertelendiği bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüp, İstanbul Valiliğinin, derneklerin genel kurullarının yapılmasına ilişkin erteleme süresinin 28 Şubat 2021'e kadar uzatıldığını kendilerine bildirdiğini açıkladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü 26.11.2020 tarih ve E-87385697-450-108194 sayılı yazısı ile İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün 24.11.2020 tarihli Bakanlık Oluru ile 7444 sayılı kanunun verdiği yetkiye istinaden derneklerin 2019 yılı beyanname ve bildirimlerinin verilmesine dair süre ile genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin erteleme süresinin 28.02.2021 tarihine kadar uzatıldığı ve yukarıda açıklanan düzenlemeler doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğini kulübümüze bildirmiştir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Şenol Güneş: Nereden geldiğimi de nereye gittiğimi de biliyorum
26 Kasım 2020 23:36		 Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda galip geldi
26 Kasım 2020 22:55
Bakan Kasapoğlu: Bize zirveye oynamak ve başarmak yakışır
26 Kasım 2020 16:32		 Bilgisayar klavye şampiyonasında Türk takımı 4 madalya kazandı
25 Kasım 2020 14:45
'Kendi aşımız Nisan'a hazır olacak'
25 Kasım 2020 12:50		 Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe bir üst turda
24 Kasım 2020 22:56
Sivasspor'da korona vakası artıyor!
24 Kasım 2020 19:54		 Galatasaray üstünlüğünü koruyamadı
23 Kasım 2020 22:05
Şenol Güneş, Yiğit Bulut'a tepki gösterdi
23 Kasım 2020 15:39		 Teknik direktör Bülent Uygun koronavirüsü yendi
22 Kasım 2020 14:18
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:50 - AYM'den 'ormanda balık tesisi kurulması' kanuna kısmi iptal15:48 - İstanbul Havalimanı, Avrupa'da en çok seferin yapıldığı havalimanı oldu15:43 - Mehmet öğretmen koronavirüse yenik düştü15:39 - Galatasaray'da seçimli genel kurul ertelendi15:36 - Karantinadaki yaşlı çiftten haber alınmayınca ekipler seferber oldu15:32 - YKS değerlendirme raporu yayımlandı
15:28 - Menemen Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı15:25 - Kabloların bulunduğu köprüden böyle geçiyorlar15:18 - 2. doz aşı yapılan Rektör: Herhangi bir yan etki yaşamadım15:15 - Muhtarların ve korucu başının da bulunduğu 8 şüpheli gözaltında15:10 - Koronadan hayatını kaybeden Başsavcıvekili son yolculuğuna uğurlandı15:05 - Bakan Ziya Selçuk'tan Malatya depremi açıklaması
14:58 - HSK, Yargıtay'a 11 yeni üye seçti14:55 - Kastamonu ve Sinop'ta karantina kuralını ihlal eden 13 kişi yurda yerleştirildi14:52 - Kovalamacada polise silah çeken zanlı kaçtı14:45 - 'İyileşenler o ilaçlar sayesinde iyileşti, falan otu yiyerek, filan şurubu içerek değil!'14:29 - 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
14:28 - TÜBA'dan, bağışıklık sistemi ve beslenme tarzına dair çok önemli rapor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Yeni tedbirler almaya mecburuz, alacağız
Yoğun bakımlar dolunca Bakanlık yeni karar aldı
12 bin sağlık personeli alımı için tercih tarihleri netleşti
Berat Albayrak, Varlık Fonu'ndaki görevinden de istifa etti
270 yıllık çeşmenin kitabesine babasının adını yazdıran vekilden açıklama
Dış kaynaktan muvazzaf subay alımındaki değişiklikler, bir çok adayı hayal kırıklığına uğrattı
Bugün 20.00'dan sonra sokağa kısıtlaması var mı?
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin iptal talebi karara bağlandı
Sayısal Loto'da görülmemiş olasılık gerçekleşti!
Malatya'da 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dünyada günlük vaka sayısında 3'üncü olduk 2
efsane kasım muhabbetinden artık gına gelmesi 4
2021 süper kupa finalinin katar'da oynanması 2
gece 2 de yemek yapanın takipçisi 2
küresel ısınma 1
aşkımı bir sır gibi 3
arjantin 1
kapitalizm 1
diego armando maradona 3
swap faizi 1
SON İLANLAR
TSK, dış kaynaktan muvazzaf subay almak için ilana çıktı
Kemaliye Belediyesi Geçici İşçi Alacak
Cimitekke Belediyesi İşçi Alacak
Burdur İl Özel İdaresi Eski Hükümlü İşçi Alacak
Sivas Gölova SYDV Personel Alacak
Tunceli Nazımiye SYDV Personel Alacak
Ticaret Bakanlığı, 60 ticaret uzman yardımcısı alacak
Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu sözleşmeli 42 personel alacak
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam