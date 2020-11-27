1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Virüs nedeniyle, çocuğu elinden alınan hemşire: Kovid-19'u ülkeye ben yaymadım!

Ordu 2'nci Aile Mahkemesi, Evde Sağlık Hizmetleri Servisi'nde çalışan hemşire Cemile Deniz'in (31) yanında kalan çocuğunun velayetini, koronavirüs pandemisini gerekçe göstererek boşanma aşamasında olduğu eşine verdi. Cemile Deniz, "Covid-19 benim suçum değil" diyerek çocuğunun velayetinin yeniden kendisine verilmesini istedi.
 27 Kasım 2020 15:55
+Aa- Yazdır
Virüs nedeniyle, çocuğu elinden alınan hemşire: Kovid-19'u ülkeye ben yaymadım!

Ordu'da Cemile Deniz ve M.A.D. çifti, karşılıklı olarak birbirlerine boşanma davası açtı. Bu süre içerisinde mahkeme geçici olarak çocuğun velayetinin anne Cemile Deniz'e verilmesine karar verdi. Ancak M.A.D, eşinin ambulans hemşiresi olduğunu ve sürekli evlere girip çıktığını, çocuğunun salgın nedeniyle ağır risk altında olduğunu ifade ederek velayetin kendine verilmesi talebiyle 13 Temmuz'da mahkemeye başvurdu. M.A.D., Ordu 2'nci Aile Mahkemesi'ne verdiği dilekçede, "Çocuğumun kronik bir rahatsızlığı var. Her iki kulağında da tüp var. Bağışıklık sistemi düşük ve alerjik yapıda bir çocuktur. Bu nedenle velayetin geçici olarak da olsa bana verilmesini istiyorum" ifadelerine yer verdi.

Mahkeme, çocuğun velayetinin babasına verilmesine karar verdi. Mahkemenin verdiği kararda, koronavirüsün bulaş oranının yüksek olmasına dikkat çekilerek, "Geçici velayetinin babaya verilmesinin çocuğun yüksek yararına olacaktır" denildi.

'ANNENİN İŞİ İLE ÇOCUĞU ARASINDA TERCİH ZORUNDA BIRAKILMASI ÇOK KÖTÜ'

Cemile Deniz, verilen karardan dolayı üzgün olduğunu belirterek, "Ben şu anda ayakta duruyorum ama çok kötü duygulardayım. Yani çocuğuma ben bir anne olarak hem maddi hem manevi hem de şefkatli büyütme sorumluluğu olarak kendimi çok yeterli buluyorum. Bununla ilgili karşı taraf da iddiada bulunamaz. Hiçbir zaman hukuku yanlış yönlendirme yapmadım. Özellikle babayla çocuğum arasındaki bağı kopartacak hiçbir hareket yapmadım. Hakime hanımın onların iddialarıyla yaptığı şu davranışa ben çok üzgünüm. Bir annenin, bir kadının, meslekle ve annelik bağlarıyla ve çocuğuyla bir tercih arasında bırakılması kadar kötü bir nokta yok" dedi.

'COVİD-19'U ÜLKEYE BEN YAYMADIM'

Çalışmak zorunda olduğunu anlatan Cemile Deniz, "İşimi yapmak zorundayım, çocuğumu ve geçimimi sağlamak zorundayım. Covid-19 benim suçum değil. Ülkeye bunu ben yaygınlaştırıp, dünyaya ben bulaştırmadım. Covid-19 sürecinde ben bir kez bile izin kullanmadım. Gerekirse nöbet tuttum, gerekirse gece-gündüz çalıştım. Yani idarem beni nerede görevlendirirse orada çalıştım. Eminim ki pandemi sürecinde o hakime hanım da balkona çıkıp sağlıkçıları alkışlamıştır. O da belki biz sağlık çalışanlarını destekledi. Bu tarz bir kararı verdiğine ben inanamıyorum" diye konuştu.

'BU KARAR EMSAL OLACAK'

Çocuğunun velayetinin tekrar kendisine verilmesini isteyen Cemile Deniz, "Ben çocuğumun velayetinin acil bir şekilde sonuçlandırılıp, bana verilmesini istiyorum. Çocuğumun psikolojisini ve yaşam tarzının bozulmamasını istiyorum. Babaysa yine gelip görür. Biz bu konuda zaten fikrimizi ve duruşumuzu değiştirmiş değiliz. Bu söz konusu bile değil. Ben adaletin yanlış tecelli olarak aldığı kararı, düzeltmesini istiyorum. Çünkü bu emsal olacak. Karı-koca sağlıkçı olan ve boşanma aşamasında olan diğer sağlıkçılar var. Onlar çocuklarını nereye bırakacaklar" dedi.

'KARARA İTİRAZ ETTİK'

Cemile Deniz'in avukatı İrfan Demir de karara itiraz ettiklerini kaydederek, "Biz kararın iptali için başvurumuzu yaptık. Ben Cemile Hanımın vekili olarak gerçekten büyük bir yara aldığını düşünüyorum. Şu anda sonuç bekliyoruz. Bu sonucun bir an önce verilmesi gerekiyor. Çocuk, annenin çalıştığı sırada polis tarafından alındı" ifadelerini kullandı.

Mesleğindeki risk nedeniyle hemşire anneden çocuğunun velayeti alındı
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Pazar günü çalışan berbere kesilen cezayı mahkeme iptal etti
14 Kasım 2020 12:05		 Mahkemeden emsal olacak trafik cezası kararı
30 Ekim 2020 13:39
Ünlü radyocuyu bıçaklayan kadına ceza verilmedi
20 Ekim 2020 19:20		 Özel kreşin 'iade' itirazına mahkemeden ret
20 Ekim 2020 15:35
Sıfır aldığı otomobili 'ayıplı' çıktı, 3 yıl sonra 'misliyle değişim' kararı verildi
16 Ekim 2020 10:07		 Mahkeme, binlerce kişiyi dolandıran İstanbul Bilişim'in iflasına karar verdi
15 Ekim 2020 20:38
Sevda Noyan hakkında karar!
14 Ekim 2020 14:19		 'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü hakkında emsal olacak karar
10 Ekim 2020 09:12
AOÇ arazisindeki imar plan değişiklikleri iptal edildi
07 Ekim 2020 21:11		 Doktora 'Menopozlu karı' diyen hasta yakınına hapis
05 Ekim 2020 11:54
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:39 - FETÖ'nün sözde 'Batum imamı' Denizli'de yakalandı17:36 - Altının düşüşü devam ediyor: 450 TL'nin altına indi17:36 - Diyanet, hafızlık tespit sınav tarihlerini açıkladı17:35 - Bakanlıktan, 1416 bursiyerlerin atanmasına dair duyuru17:33 - Dolar günü düşüşle kapattı17:30 - Belediyeden korona nedeniyle iş yerini kapatan esnafa alışveriş çeki
17:17 - TBMM'de dört parti Fransa Senatosu'na kınama17:07 - Gelin düğünden 4 gün sonra koronadan öldü17:00 - İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul öncesinde, uzaktan eğitim kararı alabilecek16:59 - Bu peynirleri insanlara yedireceklerdi16:52 - Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Dereli'de incelemelerde bulundu16:46 - Ahmet Davutoğlu koronavirüse yakalandı
16:45 - 11 personelde korona çıktı, Tapu Müdürlüğü karantinaya alındı16:39 - Danıştay'dan, ihraç edilen hakimin iadesinde 'Beraat yeterli olmaz' kararı16:33 - Berat Albayrak, Varlık Fonu'ndaki görevinden de istifa etti16:25 - 5 akademisyen, dünyanın en iyi bilim insanları listesinde16:16 - Bebeğine çamaşır suyu enjekte ettiği iddia edilmişti, cezai ehliyeti tam çıktı
16:10 - Direksiyonun başına geçen Bakan Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nu test etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan: Yeni tedbirler almaya mecburuz, alacağız
Yoğun bakımlar dolunca Bakanlık yeni karar aldı
12 bin sağlık personeli alımı için tercih tarihleri netleşti
Berat Albayrak, Varlık Fonu'ndaki görevinden de istifa etti
İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul öncesinde, uzaktan eğitim kararı alabilecek
Dış kaynaktan muvazzaf subay alımındaki değişiklikler, bir çok adayı hayal kırıklığına uğrattı
270 yıllık çeşmenin kitabesine babasının adını yazdıran vekilden açıklama
Bugün 20.00'dan sonra sokağa kısıtlaması var mı?
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin iptal talebi karara bağlandı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden örnek uygulama: GYS'de herkese 100 verildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
trendyol reklamlarının iyice bayması 3
corona virüs vaka sayısı 2
dost mu düşman mı anlayamadıklarımız 4
asemptomatik 4
diego armando maradona 3
Kara cuma Bindirimi 4
kara haber tez duyulur 5
küresel ısınma 1
misvak dergisininzam karikatürü 3
unutulmaz film ve dizi replikleri 3
SON İLANLAR
Bişkek Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
TSK, dış kaynaktan muvazzaf subay almak için ilana çıktı
Kemaliye Belediyesi Geçici İşçi Alacak
Cimitekke Belediyesi İşçi Alacak
Burdur İl Özel İdaresi Eski Hükümlü İşçi Alacak
Sivas Gölova SYDV Personel Alacak
Tunceli Nazımiye SYDV Personel Alacak
Ticaret Bakanlığı, 60 ticaret uzman yardımcısı alacak
Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu sözleşmeli 42 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam