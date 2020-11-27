Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup
|27 Kasım 2020 15:59
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Alaattin Çakıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bir mektup daha yayınladı. Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na ağır ifadeler kullanırken, "Beni öldürtsene" demesi dikkat çekti.
Alaattin Çakıcı'nın Kemal Kılıçdaroğlu'na yazdığı 3. mektup şu şekilde: "FOX TV'de Sayın Kılıçdaroğlu Şahsım ile ilgili yine birşeyler zırvalamış. Bu Ülkede doğrudan konuşanın kendisi olduğunu bu sebeple hedef alındığını söylüyor, Evet Konuşuyor ama Bölücülerin ağzıyla konuşuyor. " Mafya bozuntusu 5 Paralık adam" ifadesini kullanmış.
Ona soruyorum.
Pkk ya, silahlı terör örgütlerine, Batıya ve üst akıla hizmet eden Kemal Kiliçdaroğlu, Bu Millet Senin Kaç Paralık adam olduğunu zeten biliyor. Sen bunu biliyormusun ? Devleti ağzına alıyorsun, iktidar olmaya talipsin. Neden sürekli olarak pkk, silahlı terör örgütlerini ve fetöcüleri savunuyorsun?
Ülkeni niye Batılı ülkelere ve ABD' ne şikayet ediyorsun. Adamlik parayla ölçülmez. Bu millet herşeyi biliyor. Sana daha evvel söyleyeceğimi söyledim. İnsanlara hakaret etme ve küçük görme hakkını kendinde görüyorsun. Birisi sana konuştuğu zaman ona buna neden pislik atıyorsun. Bir sürü işbirliği yaptığın terör örgütleri var, Boş konuşacağına sende beni öldürtecek yürek varmı bay Kemal. Bu zorlu süreçte provakatörlük yapacağına Devleti yönetenleri rahat bırak. Sende akıl olsa kendini bu kadar küçültmezsin, ama devlet düşmanlarıyla iş birliği yapan kişide akıl ne gezer.
Zaten kardeşin bile söylüyor "AKLİ SAĞLIK SORUNLARI VAR" diye. Dengesiz konuşmalarınla sürekli Devlete zarar vermektesin. Git kendini tedavi ettir. Allah'a iman etmişsen Allah seni islah etsin."
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