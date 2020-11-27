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Tutuklu oğlunu ziyaret eden kişi cezaevinden çıkışta öldürüldü
Bursa'da tutuklu oğlunu ziyaret eden kişi, cezaevinden çıkmasının ardından düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.
|27 Kasım 2020 16:05
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Bursa'da tutuklu oğlunu ziyaret eden kişi, cezaevinden çıkmasının ardından düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Sadık Çayır (57), Osmangazi ilçesinde çıkan silahlı kavga nedeniyle Nilüfer ilçesindeki Bursa H Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan oğlu Alican Çayır'ı ziyaret etti.
Ziyaretin ardından cezaevinden çıkan Çayır'a kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.
Görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, ağır yaralanan Çayır'ı Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
Çayır, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin kaçan saldırganı yakalamak çalışmaları sürüyor.
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