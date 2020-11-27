11 personelde korona çıktı, Tapu Müdürlüğü karantinaya alındı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Tapu Müdürlüğü Korona virüsten karantinaya alındı.
|27 Kasım 2020 16:45
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Tapu Müdürlüğü Korona virüsten karantinaya alındı.
Vezirköprü Kaymakamlığı binasında bulunan Vezirköprü Tapu Müdürlüğü'nde 11 personelde Covit-19 görülmesi üzerine personel karantinaya alındı.
Yapılan açıklamada 2 personelle işlerin devam ettiği ve destek için personel istendiği öğrenildi.
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