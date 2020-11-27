Ahmet Davutoğlu koronavirüse yakalandı
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
|27 Kasım 2020 16:46
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.
Davutoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Bugün yaptırdığım Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı. Allah'a şükürler olsun genel durumum iyi. Çalışmalarımızı karantina süresi boyunca evimden devam ettireceğim. Bütün hastalarımıza Rabbim'den acil şifa diliyorum. Lütfen önlemlere ve sağlığınıza dikkat edin."
Dün ortaya çıkan belirtiler üzerine Sn. Genel Başkan'ımız @Ahmet_Davutoglu bugün Covid-19 testi yaptırmış ve sonuç maalesef pozitif çıkmıştır.Serkan Özcan (@serkanozcan1) November 27, 2020
Kendisinin sağlık durumu şu an iyidir ve evinde istirahat halindedir.
Sn. Gnl.Bşk.'ımıza acil şifalar diliyoruz. Dualarımız kendisiyle.
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