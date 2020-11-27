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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Dereli'de incelemelerde bulundu

Bakan Murat Kurum: "Hem Dereli'de hem Doğankent'te hem merkezde hem de köylerinde toplamda 618 bağımsız bölümden oluşan 250 köy konutu yapıyoruz"
 27 Kasım 2020 16:52
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Dereli'de incelemelerde bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'da 22 Ağustos'ta meydana gelen sel ve heyelanlara ilişkin, "O günden bugüne yapmış olduğumuz çalışmalarda hem Dereli'de hem Doğankent'te hem merkezde hem de köylerinde toplamda 618 bağımsız bölümden oluşan 250 köy konutu yapıyoruz." dedi.

Kurum, Dereli ilçe merkezinde vatandaşlar ve esnafla sohbet etti, sorunlarını dinledi. İlçe esnafından bazıları, yürütülen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti Kurum'a aktardı.

Bakan Kurum, ziyaret ettiği bir beyaz eşya dükkanından aldığı çay makinesini, ilçede sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Kemal Akar'ın eşi Zeynep Akar'a hediye etti.

Şantiye alanında incelemelerde bulunan Kurum, gazetecilere yaptığı açıklamada, 22 Ağustos'ta meydana gelen selin bilhassa Dereli merkezde çok büyük hasara yol açtığını söyledi.

Yaşanan afette hayatını kaybedenler ve yaralananlar olduğunu hatırlatan Kurum, Yağlıdere'de ve Doğankent'te köylerde kaya düşmesi ve heyelan sebebiyle de bir çok köy evinde hasar meydana geldiğini aktardı.

Kurum, olayın hemen ardından ilgili tüm bakanların Dereli'ye geldiğine işaret ederek, 15 gün boyunca vatandaşla bir ve beraber olmak suretiyle afetten etkilenen köy ve mahallelerde incelemelerde bulunduklarını, vatandaşın ihtiyaçlarını hızlı şekilde gidermek için gayret sarf ettiklerini vurguladı.

Vatandaşın ilk andaki acil taleplerinin karşılanmasının ardından hasar tespit çalışmalarının da yapıldığına dikkati çeken Kurum, aynı zamanda yeni yapılacak konutların çalışmalarının yürütüldüğünü dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Giresun'u ziyaret ederek yeni Dereli projesini vatandaşlarla paylaştığını aktaran Kurum, şu devam etti:

"O günden bugüne yapmış olduğumuz çalışmalarda hem Dereli'de hem Doğankent'te hem merkezde hem de köylerinde toplamda 618 bağımsız bölümden oluşan 250 köy konutu yapıyoruz. Yine Dereli merkezde ticari ünitelerin olduğu, belediye binamızın olduğu, içinde sosyal alanların olduğu, yine Akkaya Deresi güzergahı üzerinde rekreasyon alanları, millet bahçesi düzenlemelerinin olduğu ihalelerimizin hepsini yaptık ve vatandaşlarımıza söz verdiğimiz şekliyle 2021 yılının haziran ayı içerisinde tamamlayıp inşallah daha sağlam, daha yaşanabilir, daha güvenli Dereli'mizi, Doğankent'imizi, yine köy konutlarımızı vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız. Tüm alanlarda çalışmalarımız fiilen devam etmekte."

İlgili bakanlıkların da o gün için yapılması gereken tüm çalışmaları büyük bir fedakarlık örneği göstererek Giresun Valiliği koordinasyonunda gerçekleştirdiğini vurgulayan Kurum, "Şimdi de kalıcı imalatlara ilişkin ilgili tüm bakanlıklarımız süreçleri yürütüyorlar." diye konuştu.

- Karadeniz Bölgesi İklim Değişikliği Eylem Planı

Bakan Kurum, iklim değişikliğine ilişkin de şunları kaydetti:

"Tüm dünyanın etkilendiği, ülkemizin de Akdeniz havzasında yer alması, iklim değişikliğinin etkilerinin sayısının, gücünün artık şehirlere çok daha fazla zarar verdiğini hep birlikte görüyoruz, şahit oluyoruz. Bu çerçevede ilk önce Karadeniz Bölgesi'ne ilişkin bir İklim Değişikliği Eylem Planı hazırlamış ve tüm bölgemizle paylaşmıştık. Bu çerçevede çalışmalarımızı da yürütüyoruz. İnşallah bu projemiz de tüm Karadeniz'imize, bölgemize örnek teşkil edecek, dere taşkın kotunun üzerinde herhangi bir heyelan riski, sel riski taşımayacak."

Bölgedeki tüm alanlarda taşkın riski taşıyan binaların tespiti ve o binalara ilişkin taşınma süreçlerinin ilgili valilikler ve belediyeler tarafından yürütüldüğünün altını çizen Kurum, "Bu çerçevede Giresun Bulancak'ta, Trabzon'da, Rize'de rezerv konutlar üretmek, yine o rezerv konutlara dere güzergahı üzerinde kalan vatandaşlarımızın taşınma sürecini de eş zamanlı yürütüyoruz." dedi.

- Elazığ'daki konut inşaatları

Kurum, üç gün önce Elazığ'ı ziyaret ettiğini ifade ederek, "Elazığ'da başlatmış olduğumuz, Elazığ'ın tarihinin en büyük dönüşüm projesini de inşallah 2 bin 500 konutu şu an için tamamladık, söz verdiğimiz gibi 8 bin konutu yıl sonunda, kalan konutları da önümüzdeki yılın ortalarına kadar bitirerek veriyoruz." bilgisini paylaştı.

İzmir'de de eş zamanlı çalışmaların devam ettiğini anlatan Kurum, şöyle konuştu:

"Nerede afet olsa, nerede bir afet yaşansa devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde tüm birimleriyle vatandaşımızın yaralarını sarmak için seferber olmuştur, inşallah olmaya da devam edecektir. Tüm çalışmalarımız, tüm emeklerimiz vatandaşlarımızın duasını almak ve onları daha sağlam, daha güvenli, daha yaşanabilir alanlar da oturtmak içindir."

Bakan Kurum, yaşanan bu süreçte hem arama kurtarma hem de enkaz kaldırma çalışmalarında faaliyet gösteren tüm ekiplere, Vali Enver Ünlü'ye, milletvekillerine, belediye başkanlarına, muhtarlara ve vatandaşlara teşekkür etti.

Açıklamanın ardından Kurum, TOKİ'nin inşaat alanında da incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Kurum'a incelemeleri sırasında Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Vali Enver Ünlü, AK Parti Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk ve Kadir Aydın, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Dereli Belediye Başkanı Kazım Zeki Şenlikoğlu, AK Parti İl Başkanı Kenan Tatlı ve diğer ilgililer eşlik etti.
Anadolu Ajansı
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