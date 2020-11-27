Belediyeden korona nedeniyle iş yerini kapatan esnafa alışveriş çeki

Çorum Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ticari faaliyetlerine zorunlu olarak ara veren iş yeri sahiplerine 300'er liralık alışveriş çeki yardımında bulunacak.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür ve yönetim kurulu üyeleriyle, esnafa salgın sürecinde verilebilecek destekleri istişare etmek üzere bir araya geldi.

Aşgın, makamında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, salgınla mücadele kapsamında bazı sektörlerdeki iş yerlerinin faaliyetlerine ara verildiğini hatırlattı.

Esnafın ekonomik sıkıntı yaşayabildiğini belirten Aşgın, "Bu nedenle esnafımıza en azından temel gıda ihtiyacını karşılayabilmesi için 300'er liralık alışveriş çeki vereceğiz. Belediye bünyesinde oluşturduğumuz ekiplerimiz alışveriş çeklerini esnafa ulaştıracak." dedi.

Salgın döneminde esnafın büyük fedakarlık gösterdiğine dikkati çeken Aşgın, şunları kaydetti:

"Pandemi döneminde şüphesiz en büyük fedakarlığı sağlıkçılarımız yaptı. Sağlıkçılarımızla birlikte esnafımız da çok büyük fedakarlıklar yapıyor. Kahvehanelerin, kıraathanelerin, servisçilerin, lokantacıların işleri büyük oranda düştü. Devletimiz imkanlar ölçüsünde esnafımıza destek veriyor. Çorum Belediyesi olarak biz de yaklaşık bin esnafımıza çeşitli desteklerde bulunduk. İş yerleri tekrar kapandı, çalışma arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler sonucunda geçmişte yaptığımız yardımlar gibi yine esnafımızın yanında yer alacağız."

Gür de esnafa vereceği destekten ötürü Aşgın'a teşekkür etti.