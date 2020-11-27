Başkanı koronadan yoğun bakımda olan belde karantinaya alındı
|27 Kasım 2020 17:43
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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı ve belediye başkanının Covid-19 nedeniyle yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü Söğütlü beldesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan vatandaşlar ve temaslıları belirlenince, belde karantinaya alındı.
Kelkit İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu pozitif vakalarının görüldüğü beldede yaptırılan filyasyon çalışmaları sonucunda temaslı sayısının yoğun olması üzerine virüsün yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bugünden itibaren karantina tedbiri uygulanması kararı aldı.
Gümüşhane Valiliğinden konuyla ilgili yapılan duyuruda Kelkit ilçesi Söğütlü beldesinde pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle, virüsün bulaşmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bugün saat 17.00 itibariyle yeni bir değerlendirme yapılıncaya kadar karantina tedbiri uygulanacağı bildirildi.
Geçtiğimiz Ağustos ayında da karantina tedbiri uygulanan belde giriş ve çıkışlara kapatılırken, karantina tedbirlerinin en az 14 gün süreceği öğrenildi.
Diğer yandan 31 Mart seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) Belediye Başkanı seçilen 66 yaşındaki Söğütlü Belediye Başkanı Salim Koç, bir süre önce Covid-19 testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesaplarından bildirmişti.
Tedavisi kentin pandemi hastanesi olan yeni Gümüşhane Devlet Hastanesinde devam eden Koç'un birkaç gün önce yoğun bakım servisine alındığı, entübe edildiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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