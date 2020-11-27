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Bakan Soylu: Ülkemizdeki aktif dernek sayısı 121 bin 501

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Ülkemizdeki aktif dernek sayısı 121 bin 501, kamu yararına çalışan dernek sayısı ise 358'e ulaşmıştır"
 27 Kasım 2020 18:34
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Bakan Soylu: Ülkemizdeki aktif dernek sayısı 121 bin 501

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ülke genelinde aktif dernek sayısının 121 bin 501, kamu yararına çalışan dernek sayısının ise 358'e ulaştığını bildirdi.

Bakan Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen Sivil Toplumla İstişare Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün kuruluşu ile bu alanda yürütülen çalışmaları anlatarak, Kurul'un ilk toplantısını bugün gerçekleştirdiğini söyledi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) her şeyi olduğu gibi sivil toplum alanını da istismar ettiğini belirten Soylu, terör örgütlerinin en çok sevdiği işin, legal alanlara sızarak onlar aracılığıyla başka alanlara etki edebilmek olduğunu ifade etti.

Dernek üyelikleri ve istifa işlemleri hakkında bilgi veren Soylu, çok kısa süre önce çıkarılan ilgili kanunla e-Devlet üzerinden derneğe üye olma ve dernek üyeliğinden istifa etme imkanının sağlandığını kaydetti.

- "Dernek üyelikleri, DERBİS ve e-Devlet üzerinden yapılabilecek"

Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu çerçevede e-Devlet kapısı üzerinden bugüne kadar 152 bin 440 dernek üyeliği sorgulaması, 25 bin 629 dernek üyeliğinden istifa işlemi gerçekleştirilmiştir. Demek ki 25 bin kişi istifa etmek istiyor ve daha önce böyle bir işlemi gerçekleştirmiş ama maalesef üyelik sisteminden silinmemiş. Kullanmak istediği temel hakkın önünde bir engel var. Dernek yöneticilerimiz üye bilgileri dahil yükümlü oldukları birçok bildirimi idareye gitmelerine gerek kalmaksızın elektronik ortamda Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden yapabilmektedir. Bir çalışma daha yapılıyor. Dernek üyelikleri de DERBİS üzerinden, e-Devlet üzerinden yapılabilme kabiliyetine sahip olunabilecektir. Bu çalışmanın da sonuna geldiğimizi düşünüyorum."

STK'ların e-Bağış makbuzuna ilişkin talepleri olduğunu anımsatan Soylu, buna yönelik adımların atıldığını belirtti.

- Derneklere yapılan yardımlar

Soylu, çeşitli dernek projelerini desteklemeye devam ettiklerini, 2017'den bugüne kadar 2 bin 432 dernek projesine 154 milyon lira, 2020'de ise 301 derneğe 22,7 milyon lira yardım yapıldığını bildirdi.

Atılan adımlar sayesinde 2004'ten bu yana dernek sayısında yüzde 74, dernek üyesi sayısında yüzde 110, son 10 yılda ise dernek gelirlerinde yüzde 389 artış sağlandığına işaret eden Soylu, şunları kaydetti:

"Şu an itibarıyla ülkemizdeki aktif dernek sayısı 121 bin 501, kamu yararına çalışan dernek sayısı ise 358'e ulaşmıştır. Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünde yaptığımız toplantıda belki de atmamız gereken bir adımdır, bunu da burada ve önümüzdeki toplantıda da değerlendireceğiz, özellikle Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğümüzün perspektifi ve çerçevesi kamu yararına yönelik çalışan dernek sayısının fazlalaştırılmasına yöneliktir. Bunun da kendi adına alt sebepleri söz konusudur."

- "Sivil toplum yapımız daha verimli ve sağlıklı bir yapıya kavuşmuştur"

FETÖ iltisaklı derneklerin kapatıldığını, amacı ve faaliyetleri farklı olan derneklere çekidüzen verildiğini dile getiren Soylu, "Her ne kadar bu faaliyetlerimizle 15 Temmuz sonrasında kısa bir süreliğine dernek ve dernek üye sayısı düşmüşse de aslında sivil toplum yapımız, bir tarım arazisinden zararlı otların temizlenmesi gibi çok daha verimli ve sağlıklı bir yapıya kavuşmuştur." dedi.

Soylu, 2021-2025 dönemini kapsayan Sivil Toplum Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırlama çalışmalarının devam ettiğini anlattı.

Sivil toplum kuruluşlarını işlevsel hale getiren en önemli faktörün ve ilk toplantının temasının "gönüllülük" olduğunu aktaran Soylu, gönüllülüğün teşviki ve bu yönde bir kültürün oluşturulması amacıyla çocuklara yönelik bir proje hayata geçirileceğini ifade etti.

- Suriye'deki briket evler

Soylu, iç savaş nedeniyle evlerinden olanların kullanması için Türkiye'nin, STK'larla birlikte Suriye'de 53 bin briket ev yapımına başladığını, bunlardan 23 bininin tamamlandığını, şubat ayının sonuna kadar bu sayının 35 bine ulaşmasının hedeflendiğini söyledi.

Toplantıda, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Vekili Ahmet Türköz ve çeşitli sektörlerde faaliyet yürüten STK'ların temsilcileri yer aldı.

Bakanlık tarafından belirlenecek gündemle yılda en az iki kez toplanacak Sivil Toplumla İstişare Kurulu'nun, sivil toplumla ilgili politika oluşturulmasına ve geliştirilmesine katkı sağlamak, kamu ile STK'lar arasındaki koordinasyonun ve iş birliğinin sağlanmasına ve geliştirilmesine yönelik taraflara önerilerde bulunmak gibi görevleri bulunuyor.
Anadolu Ajansı
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