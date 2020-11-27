Bu haftanın kaybedeni altın oldu
|27 Kasım 2020 18:44
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Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,36, dolar/TL yüzde 2,70, avro/TL yüzde 3,20 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 3,01 değer kaybetti.
BIST 100 endeksi, en düşük 1.299,27, en yüksek 1.351,65 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,36 artarak 1.328,73 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,01 kayıpla 447,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,94 azalışla 2.972,00 liraya geriledi. Geçen hafta 748,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 726,00 liraya düştü.
Bu hafta ABD doları yüzde 2,70 değer kazanarak 7,8410 liraya, avro da yüzde 3,20 artarak 9,3580 liraya yükseldi.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,92, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,57 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,84 ile hisse senedi fonları oldu.
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