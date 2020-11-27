Türkiye Varlık Fonu, üye değişikliklerinin ardından toplandı
Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.
|27 Kasım 2020 18:50
|+Aa- Yazdır
Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.
Vahdettin Köşkü'ndeki toplantıya, Varlık Fonu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Sönmez, Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Burak Dağlıoğlu, Prof. Dr. Erişah Arıcan, Hüseyin Aydın, Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu ile Fuat Tosyalı katılıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Başkanı koronadan yoğun bakımda olan belde karantinaya alındı
27 Kasım 2020 17:43
|Diyanet, hafızlık tespit sınav tarihlerini açıkladı
27 Kasım 2020 17:36
|Bakanlıktan, 1416 bursiyerlerin atanmasına dair duyuru
27 Kasım 2020 17:35
|Bu peynirleri insanlara yedireceklerdi
27 Kasım 2020 16:59
|11 personelde korona çıktı, Tapu Müdürlüğü karantinaya alındı
27 Kasım 2020 16:45
|Menemen Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
27 Kasım 2020 15:28
|HSK, Yargıtay'a 11 yeni üye seçti
27 Kasım 2020 14:58
|Kastamonu ve Sinop'ta karantina kuralını ihlal eden 13 kişi yurda yerleştirildi
27 Kasım 2020 14:55
|TÜBA'dan, bağışıklık sistemi ve beslenme tarzına dair çok önemli rapor
27 Kasım 2020 14:28
|3 ilimizden yeni karantina haberleri geldi
27 Kasım 2020 13:52