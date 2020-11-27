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Türkiye Varlık Fonu, üye değişikliklerinin ardından toplandı

Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.
 27 Kasım 2020 18:50
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Türkiye Varlık Fonu, üye değişikliklerinin ardından toplandı

Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

Vahdettin Köşkü'ndeki toplantıya, Varlık Fonu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Sönmez, Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Burak Dağlıoğlu, Prof. Dr. Erişah Arıcan, Hüseyin Aydın, Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu ile Fuat Tosyalı katılıyor.
Anadolu Ajansı
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