1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hükümlülerin koronavirüs izni iki ay daha uzatıldı

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle izne gönderilen açık ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerinin izin sürelerinin, 30 Kasım'dan itibaren iki ay süreyle uzatıldığını bildirdi.
 27 Kasım 2020 19:34
+Aa- Yazdır
Hükümlülerin koronavirüs izni iki ay daha uzatıldı

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle izne gönderilen açık ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerinin izin sürelerinin, 30 Kasım'dan itibaren iki ay süreyle uzatıldığını bildirdi.

Genel Müdürlüğün internet sitesinde yer alan açıklamada, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 26 Kasım'daki yazısıyla Kovid-19 salgınına ilişkin riskin ortadan kalkmaması nedeniyle hükümlülere verilen Kovid-19 izin sürelerinin iki ay uzatılmasına dair öneride bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlülerin izin sürelerinin, 5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. Maddesi uyarınca 30 Kasım 2020'den itibaren iki ay süreyle uzatılmasına karar verildiği bildirildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İçişlerinden hafta sonu sokağa çıkma yasağı açıklaması
27 Kasım 2020 20:45		 İçişlerinden genelge: Bütün genel kurullar 3 ay ertelendi
27 Kasım 2020 19:30
Türkiye Varlık Fonu, üye değişikliklerinin ardından toplandı
27 Kasım 2020 18:50		 Başkanı koronadan yoğun bakımda olan belde karantinaya alındı
27 Kasım 2020 17:43
Diyanet, hafızlık tespit sınav tarihlerini açıkladı
27 Kasım 2020 17:36		 Bakanlıktan, 1416 bursiyerlerin atanmasına dair duyuru
27 Kasım 2020 17:35
Bu peynirleri insanlara yedireceklerdi
27 Kasım 2020 16:59		 11 personelde korona çıktı, Tapu Müdürlüğü karantinaya alındı
27 Kasım 2020 16:45
Menemen Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
27 Kasım 2020 15:28		 HSK, Yargıtay'a 11 yeni üye seçti
27 Kasım 2020 14:58
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:55 - 2021 Yılı bütçesi komisyonda kabul edildi20:52 - Göztepe'de 2 futbolcunun testi pozitif çıktı20:45 - İçişlerinden hafta sonu sokağa çıkma yasağı açıklaması20:43 - Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı20:35 - Yarısının virüse yakalandığı köyde vefat yaşanmadı: İşte sırrı20:27 - Fuat Oktay'dan vatandaş odaklı reform ve değişim vurgusu
20:16 - Rus ordusunda toplu koronavirüs aşılaması başladı20:03 - Bilim Kurulu üyesi yanıtladı: Korona ilaçlarının yan etkileri var mı?19:43 - Vaka ve hayatını kaybeden sayısı artmaya devam ediyor19:40 - Palu ailesi davasında şok sözler: Evime bomba attılar19:36 - Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yeni iddianame kabul edildi19:34 - Hükümlülerin koronavirüs izni iki ay daha uzatıldı
19:30 - İçişlerinden genelge: Bütün genel kurullar 3 ay ertelendi19:19 - Sıfır araç kampanyaları 'ikinci el' piyasasını da etkileyecek19:10 - 2. doz aşı yapılan Rektör: Herhangi bir yan etki yaşamadım18:59 - Bakan Koca, iki haftada yüzde 100 vaka artışı yaşanan illeri açıkladı18:53 - 22 yaşındaki genç hemşir virüsten hayatını kaybetti
18:50 - Türkiye Varlık Fonu, üye değişikliklerinin ardından toplandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul öncesinde, uzaktan eğitim kararı alabilecek
Erdoğan: Yeni tedbirler almaya mecburuz, alacağız
Yoğun bakımlar dolunca Bakanlık yeni karar aldı
12 bin sağlık personeli alımı için tercih tarihleri netleşti
Berat Albayrak, Varlık Fonu'ndaki görevinden de istifa etti
Dış kaynaktan muvazzaf subay alımındaki değişiklikler, bir çok adayı hayal kırıklığına uğrattı
270 yıllık çeşmenin kitabesine babasının adını yazdıran vekilden açıklama
Bugün 20.00'dan sonra sokağa kısıtlaması var mı?
Gelin düğünden 4 gün sonra koronaya yenik düştü
Bakan Koca, iki haftada yüzde 100 vaka artışı yaşanan illeri açıkladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ayağına kara sular inmek 2
2021 süper kupa finalinin katar'da oynanması 3
Kara cuma Bindirimi 4
27.11.2020 fenerbahce vs valencia maçı 1
geceye bir şiir bırak 2
26 Kasım 2020 soner yalçın covidle ilgili köşeyazısı 2
MEBİM 1
titiz terendaz tiplerin şoka sokan halleri 1
sekreter tırnağı 4
efsane kasım muhabbetinden artık gına gelmesi 4
SON İLANLAR
Merkez Bankası 40 Teknisyen Alacak
Merkez Bankası 30 Güvenlik Görevlisi Alacak
Bişkek Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
TSK, dış kaynaktan muvazzaf subay almak için ilana çıktı
Kemaliye Belediyesi Geçici İşçi Alacak
Cimitekke Belediyesi İşçi Alacak
Burdur İl Özel İdaresi Eski Hükümlü İşçi Alacak
Sivas Gölova SYDV Personel Alacak
Tunceli Nazımiye SYDV Personel Alacak
Ticaret Bakanlığı, 60 ticaret uzman yardımcısı alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam