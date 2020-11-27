1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bilim Kurulu üyesi yanıtladı: Korona ilaçlarının yan etkileri var mı?

Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz : Elbette her ilaçta olduğu gibi COVID-19 tedavisinde kullanılan ilaçların da bir takım yan etkileri mevcuttur. Bununla birlikte ilaçların bize sağladığı fayda, ilaçların yan etkilerinin çok çok önündedir. Hastalarımızın %3,4'lük bir kısmının zatürreye dönüşümünde erken tanı kadar erken tedavi de önemlidir. Hastalığın ilk döneminde bu oran yaklaşık %30'lardaydı.
 27 Kasım 2020 20:03
+Aa- Yazdır
Bilim Kurulu üyesi yanıtladı: Korona ilaçlarının yan etkileri var mı?

Kovid-19 salgını ülkemizde etkisini sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 26 Kasım verilerine göre son 24 saat içinde 29.132 vaka tespit edildi. Birçok kişi bu hastalığı evinde hafif semptomlarla geçiyor. Peki filyasyon ekipleri tarafından verilen ilaçları yarıda bırakmak ya da hiç içmemek doğru mu? İlacın kullanılmaması durumunda vücutta ne gibi bir hasar meydana gelebilir? Kovid-19 tedavisi evde süren bazı kişilerin tedavi için verilen ilaçları kullanmakta tereddüt etmesini Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz değerlendirdi.

İşte Bilim Kurulu üyesinin o açıklamaları.

KOVİD-19 İLAÇLARININ YAN ETKİLERİ VAR MI?

Erken tedavinin önemine vurgu yapan Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz : "Elbette her ilaçta olduğu gibi COVID-19 tedavisinde kullanılan ilaçların da bir takım yan etkileri mevcuttur. Bununla birlikte ilaçların bize sağladığı fayda, ilaçların yan etkilerinin çok çok önündedir. Hastalarımızın %3,4'lük bir kısmının zatürreye dönüşümünde erken tanı kadar erken tedavi de önemlidir. Hastalığın ilk döneminde bu oran yaklaşık %30'lardaydı." dedi.

"BELİRTİLER HENÜZ HAFİFKEN İLAÇLARI KULLANMAKTA YARAR VAR"

Doç. Dr. Kayıpmaz: "İlaçları kullanmayı reddettiği halde iyileşen hastalar olabilmektedir. Bununla birlikte ilaç kullanmadığı için ilerleyen günlerde daha kötü klinik tabloda acil servislerimize gelen hastalarımız da mevcuttur. Bu nedenle belirtiler henüz hafifken ilaçları kullanmakta yarar vardır. Çünkü ilaçların özellikle hastalığın erken döneminde başlandığında etkin olduğu bilinmektedir. İlaçlar zatürreye dönüşü de bu sayede önleyebilmektedir.

"KULAKTAN DOLMA BİLGİLERİ TIBBİ BİLGİ İLE ASLA KARŞILAŞTIRMAMALIDIR"

"Entübe olma durumuna gelmiş bir hastaya bu ilaçların etkinliği elbette ki sınırlıdır. Hastalar, etrafındaki kişilerden edindiği kulaktan dolma bilgileri tıbbi bilgi ile asla karşılaştırmamalıdır. Bu nedenle sağlık kuruluşları veya filyasyon ekipleri tarafından kendilerine verilen ilaçları kullanmalarında fayda vardır." diyerek sözlerine devam etti.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN HAZIRLADIĞI BROŞÜRLERDEN YARARLANIN

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz: "Sağlık Bakanlığı da bu ilaçların nasıl kullanılacağına dair kapsamlı broşürler hazırlamıştır. Özellikle ilk iki dozda 8er tablet olarak alınması gereken ilacın favipravir etken maddeli ilaç olduğunu hatırlatmakta yarar görüyoruz. Çünkü her ne kadar hastalara kullanma talimatı yazılı olarak verilmiş olsa da hastalar kimi zaman hata ile hidroksiklorokin etken maddeli ilaçtan 8 adet kullanma nedeniyle tarafımıza başvurmaktadır." dedi.

SEDA OKKIRAN
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
2. doz aşı yapılan Rektör: Herhangi bir yan etki yaşamadım
27 Kasım 2020 19:10		 Bakan Koca: Aşı yarışında biz de varız
26 Kasım 2020 20:42
Aşıda merak edilen soru: Öncelik kimlerin olacak?
24 Kasım 2020 20:40		 Rektör açıkladı: Aşı 44 kişiye uygulandı, yan etki görülmedi
23 Kasım 2020 15:59
Koronavirüs aşısında ilk sonuçlar umut vadediyor
23 Kasım 2020 15:41		 Pfizer'in aşı dağıtımının detayları belli oldu
22 Kasım 2020 10:49
Oxford'dan sevindirici haber! En az 6 ay koronaya yakalanmıyorlar
20 Kasım 2020 22:17		 Sigara, koronavirüsün yayılmasına yardımcı oluyor
18 Kasım 2020 17:50
Bu aşıda koruma yüzde 95'in üzerine çıktı... Acil onay bekliyor
18 Kasım 2020 14:56		 'TML Kovid-19 ilacının üretimini Türkiye'de yapmak istiyoruz'
18 Kasım 2020 13:31
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:55 - 2021 Yılı bütçesi komisyonda kabul edildi20:52 - Göztepe'de 2 futbolcunun testi pozitif çıktı20:45 - İçişlerinden hafta sonu sokağa çıkma yasağı açıklaması20:43 - Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı20:35 - Yarısının virüse yakalandığı köyde vefat yaşanmadı: İşte sırrı20:27 - Fuat Oktay'dan vatandaş odaklı reform ve değişim vurgusu
20:16 - Rus ordusunda toplu koronavirüs aşılaması başladı20:03 - Bilim Kurulu üyesi yanıtladı: Korona ilaçlarının yan etkileri var mı?19:43 - Vaka ve hayatını kaybeden sayısı artmaya devam ediyor19:40 - Palu ailesi davasında şok sözler: Evime bomba attılar19:36 - Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yeni iddianame kabul edildi19:34 - Hükümlülerin koronavirüs izni iki ay daha uzatıldı
19:30 - İçişlerinden genelge: Bütün genel kurullar 3 ay ertelendi19:19 - Sıfır araç kampanyaları 'ikinci el' piyasasını da etkileyecek19:10 - 2. doz aşı yapılan Rektör: Herhangi bir yan etki yaşamadım18:59 - Bakan Koca, iki haftada yüzde 100 vaka artışı yaşanan illeri açıkladı18:53 - 22 yaşındaki genç hemşir virüsten hayatını kaybetti
18:50 - Türkiye Varlık Fonu, üye değişikliklerinin ardından toplandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul öncesinde, uzaktan eğitim kararı alabilecek
Erdoğan: Yeni tedbirler almaya mecburuz, alacağız
Yoğun bakımlar dolunca Bakanlık yeni karar aldı
12 bin sağlık personeli alımı için tercih tarihleri netleşti
Berat Albayrak, Varlık Fonu'ndaki görevinden de istifa etti
Dış kaynaktan muvazzaf subay alımındaki değişiklikler, bir çok adayı hayal kırıklığına uğrattı
270 yıllık çeşmenin kitabesine babasının adını yazdıran vekilden açıklama
Bugün 20.00'dan sonra sokağa kısıtlaması var mı?
Gelin düğünden 4 gün sonra koronaya yenik düştü
Bakan Koca, iki haftada yüzde 100 vaka artışı yaşanan illeri açıkladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
MEBİM 1
unutulmaz film ve dizi replikleri 3
Kanalizasyonda dev japon balıkları 1
trendyol reklamlarının iyice bayması 3
25.11.2020 maradona'nın vefat etmesi 1
25.11.2020 günlük vaka sayısının 28,351 olması 3
kasım ayı sözlük puan sıralaması 9
26 Kasım 2020 soner yalçın covidle ilgili köşeyazısı 2
küresel ısınma 2
hayalet şehir 1
SON İLANLAR
Merkez Bankası 40 Teknisyen Alacak
Merkez Bankası 30 Güvenlik Görevlisi Alacak
Bişkek Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
TSK, dış kaynaktan muvazzaf subay almak için ilana çıktı
Kemaliye Belediyesi Geçici İşçi Alacak
Cimitekke Belediyesi İşçi Alacak
Burdur İl Özel İdaresi Eski Hükümlü İşçi Alacak
Sivas Gölova SYDV Personel Alacak
Tunceli Nazımiye SYDV Personel Alacak
Ticaret Bakanlığı, 60 ticaret uzman yardımcısı alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam