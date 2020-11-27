Bilim Kurulu üyesi yanıtladı: Korona ilaçlarının yan etkileri var mı?

Kovid-19 salgını ülkemizde etkisini sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 26 Kasım verilerine göre son 24 saat içinde 29.132 vaka tespit edildi. Birçok kişi bu hastalığı evinde hafif semptomlarla geçiyor. Peki filyasyon ekipleri tarafından verilen ilaçları yarıda bırakmak ya da hiç içmemek doğru mu? İlacın kullanılmaması durumunda vücutta ne gibi bir hasar meydana gelebilir? Kovid-19 tedavisi evde süren bazı kişilerin tedavi için verilen ilaçları kullanmakta tereddüt etmesini Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz değerlendirdi.

İşte Bilim Kurulu üyesinin o açıklamaları.

KOVİD-19 İLAÇLARININ YAN ETKİLERİ VAR MI?

Erken tedavinin önemine vurgu yapan Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz : "Elbette her ilaçta olduğu gibi COVID-19 tedavisinde kullanılan ilaçların da bir takım yan etkileri mevcuttur. Bununla birlikte ilaçların bize sağladığı fayda, ilaçların yan etkilerinin çok çok önündedir. Hastalarımızın %3,4'lük bir kısmının zatürreye dönüşümünde erken tanı kadar erken tedavi de önemlidir. Hastalığın ilk döneminde bu oran yaklaşık %30'lardaydı." dedi.

"BELİRTİLER HENÜZ HAFİFKEN İLAÇLARI KULLANMAKTA YARAR VAR"

Doç. Dr. Kayıpmaz: "İlaçları kullanmayı reddettiği halde iyileşen hastalar olabilmektedir. Bununla birlikte ilaç kullanmadığı için ilerleyen günlerde daha kötü klinik tabloda acil servislerimize gelen hastalarımız da mevcuttur. Bu nedenle belirtiler henüz hafifken ilaçları kullanmakta yarar vardır. Çünkü ilaçların özellikle hastalığın erken döneminde başlandığında etkin olduğu bilinmektedir. İlaçlar zatürreye dönüşü de bu sayede önleyebilmektedir.

"KULAKTAN DOLMA BİLGİLERİ TIBBİ BİLGİ İLE ASLA KARŞILAŞTIRMAMALIDIR"

"Entübe olma durumuna gelmiş bir hastaya bu ilaçların etkinliği elbette ki sınırlıdır. Hastalar, etrafındaki kişilerden edindiği kulaktan dolma bilgileri tıbbi bilgi ile asla karşılaştırmamalıdır. Bu nedenle sağlık kuruluşları veya filyasyon ekipleri tarafından kendilerine verilen ilaçları kullanmalarında fayda vardır." diyerek sözlerine devam etti.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN HAZIRLADIĞI BROŞÜRLERDEN YARARLANIN

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz: "Sağlık Bakanlığı da bu ilaçların nasıl kullanılacağına dair kapsamlı broşürler hazırlamıştır. Özellikle ilk iki dozda 8er tablet olarak alınması gereken ilacın favipravir etken maddeli ilaç olduğunu hatırlatmakta yarar görüyoruz. Çünkü her ne kadar hastalara kullanma talimatı yazılı olarak verilmiş olsa da hastalar kimi zaman hata ile hidroksiklorokin etken maddeli ilaçtan 8 adet kullanma nedeniyle tarafımıza başvurmaktadır." dedi.

SEDA OKKIRAN