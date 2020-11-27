İçişlerinden hafta sonu sokağa çıkma yasağı açıklaması
|27 Kasım 2020 20:45
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İçişleri Bakanlığı, hafta sonu kısıtlamasının 28 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 29 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar ve 29 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 30 Kasım Pazartesi 05.00 saatine kadar uygulanacağını açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bu hafta sonu 28 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 29 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar ve 29 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 30 Kasım Pazartesi 05.00 saatine kadar uygulanacaktır. Geçen hafta illerimize gönderdiğimiz "Koronavirüs Yeni Tedbirleri" konulu genelgemizde belirtilen 'açık olacak işyeri, işletme ve kurumlar' ile 'istisna kapsamında olan kişiler' başlıkları altındaki maddeler, bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasında da aynı şekilde geçerli olacaktır" ifadelerine yer verdi.
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