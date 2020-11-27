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İki Süper Lig takımında yeni vakalar tespit edildi

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ve Göztepe'de yeni koronavirüs vakaları tespit edildi.
 27 Kasım 2020 22:17
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İki Süper Lig takımında yeni vakalar tespit edildi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaşlı Ajdin Hasic'in Kovid-19 test sonucu yeniden pozitife döndü

Beşiktaş Kulübü, Ajdin Hasic'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının yeniden pozitife döndüğünü duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, futbol takımına 29 Kasım Pazar günü deplasmanda oynanacak Fenerbahçe karşılaşması için rutin Kovid-19 testlerinin yapıldığı belirtilerek şu ifadeler yer aldı:

"Yapılan testler neticesinde, daha önce testi pozitif sonuçlanmış, TFF Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde iki adet testte negatif sonuç alınan futbolcumuz Ajdin Hasic'te yeniden pozitif bulguya rastlanırken diğer testlerde negatif sonuç elde edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz Ajdin Hasic'in takip ve izolasyonuna ilgili protokoller gereğince derhal başlanmıştır."

GÖZTEPE

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de 2 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif sonuçlandı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, rutin Kovid-19 testlerinde 2 futbolcunun testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Bu oyuncuların ev izolasyonuna alındığı ve tedavilerine başlandığı kaydedildi.

Sarı-kırmızılı ekipte Kovid-19 teşhisi konulan futbolcu sayısı 6'ya yükseldi.
Anadolu Ajansı
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