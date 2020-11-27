İki Süper Lig takımında yeni vakalar tespit edildi
|27 Kasım 2020 22:17
|+Aa- Yazdır
BEŞİKTAŞ
Beşiktaşlı Ajdin Hasic'in Kovid-19 test sonucu yeniden pozitife döndü
Beşiktaş Kulübü, Ajdin Hasic'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının yeniden pozitife döndüğünü duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, futbol takımına 29 Kasım Pazar günü deplasmanda oynanacak Fenerbahçe karşılaşması için rutin Kovid-19 testlerinin yapıldığı belirtilerek şu ifadeler yer aldı:
"Yapılan testler neticesinde, daha önce testi pozitif sonuçlanmış, TFF Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde iki adet testte negatif sonuç alınan futbolcumuz Ajdin Hasic'te yeniden pozitif bulguya rastlanırken diğer testlerde negatif sonuç elde edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz Ajdin Hasic'in takip ve izolasyonuna ilgili protokoller gereğince derhal başlanmıştır."
GÖZTEPE
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de 2 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif sonuçlandı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, rutin Kovid-19 testlerinde 2 futbolcunun testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Bu oyuncuların ev izolasyonuna alındığı ve tedavilerine başlandığı kaydedildi.
Sarı-kırmızılı ekipte Kovid-19 teşhisi konulan futbolcu sayısı 6'ya yükseldi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Galatasaray'da seçimli genel kurul ertelendi
27 Kasım 2020 15:39
|Şenol Güneş: Nereden geldiğimi de nereye gittiğimi de biliyorum
26 Kasım 2020 23:36
|Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda galip geldi
26 Kasım 2020 22:55
|Bakan Kasapoğlu: Bize zirveye oynamak ve başarmak yakışır
26 Kasım 2020 16:32
|Bilgisayar klavye şampiyonasında Türk takımı 4 madalya kazandı
25 Kasım 2020 14:45
|'Kendi aşımız Nisan'a hazır olacak'
25 Kasım 2020 12:50
|Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe bir üst turda
24 Kasım 2020 22:56
|Sivasspor'da korona vakası artıyor!
24 Kasım 2020 19:54
|Galatasaray üstünlüğünü koruyamadı
23 Kasım 2020 22:05
|Şenol Güneş, Yiğit Bulut'a tepki gösterdi
23 Kasım 2020 15:39