Vakaların arttığı ilde, esnaf sokağa çıkma yasağı istedi
|27 Kasım 2020 21:06
|+Aa- Yazdır
HATAY'da artan koronavirüs vakalarının ardından kent merkezindeki birçok noktada, sıkı denetim uygulanmaya başlandı. Kentteki Tarihi Uzun Çarşı esnafı, vakaların azalması için bir süre sokağa çıkma yasağı getirilmesini istedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, koronavirüs salgınında artışın kritik olduğu 15 il arasında Hatay'ın da bulunduğunu açıklamasının ardından kent genelinde tedbirlerin denetlenmesi amacıyla Hatay İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hem devriye hem de bazı noktalara sabit ekipler görevlendirildi.
Son hafta içinde yüzde 50'nin üzerinde vaka artışı olan iller arasında olan Hatay merkezinde görev yapan polis ekipleri, vatandaşları tedbirlere uymaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Maske, mesafe ve tedbirler kapsamında kapatılan yeme-içme yerlerinde denetim yapan ekipler, kent merkezinde etkin rol oynuyor.
Öte yandan, artan vakalara karşın bazı vatandaşların maske takmadığı gözlendi.
'SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANSIN'
Artan vakaların kendilerini tedirgin ettiğini söyleyen Antakya'nın Tarihi Uzun Çarşı esnafı, kent genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanmasını istedi.
Alınan tedbirler kapsamında işletmesinde sadece paket servisi yaptıklarını söyleyen Muharrem Çayırcı, "15 günlük bir karantina uygulansın. Bu işi belki durduramayız ama yavaşlatabiliriz. Günden güne daha kötüye gidiyor. Hastanelerdeki doluluk oranının her geçen gün arttığını duyuyoruz. Bu da bizi tedirgin ediyor" dedi.
Koronavirüs nedeniyle eş, dost ve akrabalarının hayatlarını kaybettiğini söyleyen esnaf Yusuf Çelik ise "Hatay Valiliği'nden ricamız, bir haftalık sokağa çıkma yasağı uygulanırsa, Hatay'da vaka sayılarının düşeceğine inanıyoruz. Bizler esnaf olarak buna razıyız" ifadelerine yer verdi.
Maske, mesafe ve hijyen kurallarına gerektiğini uymayanların olduğunu söyleyen çarşı esnafı Erol Arı da bir haftalık sokağa çıkma yasağının uygulanması gerektiğini belirtti.
Hayatını kaybedenlerin sayısının her geçen gün arttığını söyleyen Mehmet Deviren ise özellikle yaşlıların ve kronik hastaların dışarı çıkmaması gerektiğini hatırlattı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Belediyeden korona nedeniyle iş yerini kapatan esnafa alışveriş çeki
27 Kasım 2020 17:30
|Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Dereli'de incelemelerde bulundu
27 Kasım 2020 16:52
|Karantinadaki yaşlı çiftten haber alınmayınca ekipler seferber oldu
27 Kasım 2020 15:36
|Kabloların bulunduğu köprüden böyle geçiyorlar
27 Kasım 2020 15:25
|Bakan Ziya Selçuk'tan Malatya depremi açıklaması
27 Kasım 2020 15:05
|Eşi koronaya yakalanan Belediye Başkanı, karantinaya alındı
26 Kasım 2020 22:41
|AFAD'dan İzmir depremi açıklaması: 2 kişinin tedavisi sürüyor
26 Kasım 2020 22:33
|Ankara Büyükşehir: Mamak Belediyesi yalan söylüyor
26 Kasım 2020 22:19
|Bu 'koronavirüs timi' şehri sabaha kadar dezenfekte ediyor
26 Kasım 2020 21:59
|Vali Masatlı: Salgına karşı topyekün mücadele etmek zorundayız
26 Kasım 2020 21:48