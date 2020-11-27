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Vakaların arttığı ilde, esnaf sokağa çıkma yasağı istedi

HATAY'da artan koronavirüs vakalarının ardından kent merkezindeki birçok noktada, sıkı denetim uygulanmaya başlandı. Kentteki Tarihi Uzun Çarşı esnafı, vakaların azalması için bir süre sokağa çıkma yasağı getirilmesini istedi.
 27 Kasım 2020 21:06
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HATAY'da artan koronavirüs vakalarının ardından kent merkezindeki birçok noktada, sıkı denetim uygulanmaya başlandı. Kentteki Tarihi Uzun Çarşı esnafı, vakaların azalması için bir süre sokağa çıkma yasağı getirilmesini istedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, koronavirüs salgınında artışın kritik olduğu 15 il arasında Hatay'ın da bulunduğunu açıklamasının ardından kent genelinde tedbirlerin denetlenmesi amacıyla Hatay İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hem devriye hem de bazı noktalara sabit ekipler görevlendirildi.

Son hafta içinde yüzde 50'nin üzerinde vaka artışı olan iller arasında olan Hatay merkezinde görev yapan polis ekipleri, vatandaşları tedbirlere uymaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Maske, mesafe ve tedbirler kapsamında kapatılan yeme-içme yerlerinde denetim yapan ekipler, kent merkezinde etkin rol oynuyor.

Öte yandan, artan vakalara karşın bazı vatandaşların maske takmadığı gözlendi.

'SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANSIN'

Artan vakaların kendilerini tedirgin ettiğini söyleyen Antakya'nın Tarihi Uzun Çarşı esnafı, kent genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanmasını istedi.

Alınan tedbirler kapsamında işletmesinde sadece paket servisi yaptıklarını söyleyen Muharrem Çayırcı, "15 günlük bir karantina uygulansın. Bu işi belki durduramayız ama yavaşlatabiliriz. Günden güne daha kötüye gidiyor. Hastanelerdeki doluluk oranının her geçen gün arttığını duyuyoruz. Bu da bizi tedirgin ediyor" dedi.

Koronavirüs nedeniyle eş, dost ve akrabalarının hayatlarını kaybettiğini söyleyen esnaf Yusuf Çelik ise "Hatay Valiliği'nden ricamız, bir haftalık sokağa çıkma yasağı uygulanırsa, Hatay'da vaka sayılarının düşeceğine inanıyoruz. Bizler esnaf olarak buna razıyız" ifadelerine yer verdi.

Maske, mesafe ve hijyen kurallarına gerektiğini uymayanların olduğunu söyleyen çarşı esnafı Erol Arı da bir haftalık sokağa çıkma yasağının uygulanması gerektiğini belirtti.

Hayatını kaybedenlerin sayısının her geçen gün arttığını söyleyen Mehmet Deviren ise özellikle yaşlıların ve kronik hastaların dışarı çıkmaması gerektiğini hatırlattı.
DHA
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