'Çanta' operasyonunda 18 tutuklama
|27 Kasım 2020 21:56
|+Aa- Yazdır
Mersin'de 'çanta' kod adıyla 26 adrese düzenlenen şafak operasyonunda fuhuş yapan, yaptıran, aracılık eden, yer temin ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 24 kişiden 18'i, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, il genelinde fuhuş yapan, yaptıran, aracılık eden ve yer temin eden şahısların yakalanması için çalışma başlattı. İl genelinde farklı farklı bölgelerde fuhuş yapıldığı bilgisine ulaşan ekipler, 3 aylık teknik takip ve incelemenin ardından operasyon için düğmeye bastı. 145 polisin katılımıyla Mersin'de 26 adrese eş zamanlı düzenlenen 'çanta' kod adlı operasyonda, 24 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 26 cep telefonu, 4 tablet bilgisayar, 1 laptop, 1 tabanca ile 56 mermi ele geçirildi.
Kadınlar 'çanta' demişler
Yapılan incelemede, şüphelilerin bazılarının başları belaya girmesin diye fuhuşa zorlanan kadınlarla resmi nikahla evlendikleri tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin telefonda müşterilerle görüşürken kadınları, 'çanta' diye adlandırdıkları belirlendi.
Şahıslardan 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen 19 kişiden 18 kişi tutuklanırken, 1'i ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'600 bin liramı gasbettiler' diyen kadın, parayı kumarda kaybetmiş
27 Kasım 2020 22:29
|Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
27 Kasım 2020 20:43
|Palu ailesi davasında şok sözler: Evime bomba attılar
27 Kasım 2020 19:40
|24 yaşındaki tapu memuru evinde ölü bulundu
27 Kasım 2020 18:47
|Kaçan hırsızı 'uçan tekme'yle durdurdu, dövülmesine üzüldü
27 Kasım 2020 18:40
|Patlayıcı imhasında yaşanan patlamada 4 asker yaralandı
27 Kasım 2020 18:23
|Pandemi izni ile salıverildi, yine rahat durmadı
27 Kasım 2020 18:06
|Bebeğine çamaşır suyu enjekte ettiği iddia edilmişti, cezai ehliyeti tam çıktı
27 Kasım 2020 16:16
|Tutuklu oğlunu ziyaret eden kişi cezaevinden çıkışta öldürüldü
27 Kasım 2020 16:05
|Kovalamacada polise silah çeken zanlı kaçtı
27 Kasım 2020 14:52