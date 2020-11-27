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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 'tek dil' tartışması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın 'tek dil' eleştirisi üzerine, "Bu vesileyle Sayın Paylan'ın öğrendiği dilleri de öğrenmiş olduk, memnun olduk. Bayağı sayıda dil biliyor. Şunu da arzu ederim; öğrendiğiniz, bildiğiniz bu dilleri, ekmeğini yediğiniz, suyunu içtiğiniz, havasını kokladığınız, toprağından beslendiğiniz bu güzel ülkeyi dışarıda şikayet etmek için değil, ülkemizin lehine de kullanmanız, inşallah bir gün gelir, nasip olur" dedi.
 27 Kasım 2020 22:20
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 'tek dil' tartışması

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Cumhurbaşkanlığı ve 2021 Mali Yılı Bütçesi'nin maddelerini görüşmek üzere toplandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Komisyon'da milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili eleştirileri cevaplayan Oktay, Türkiye'nin bürokrasi, reformlar ve sürdürülebilir büyümeyi, politikaların merkezine alındığı bir yılı geride bıraktığını belirterek, "Bu süreçte Türkiye, sınırlarımızın yanı başında sürüp giden çatışmalar, uluslararası ticarette artan korumacı güçler ve ekonomimize yönelik manipulatif saldırılar gibi pek çok badirelerle mücadele etmiş, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kalkınmış ve güçlenmiştir. Bölgesindeki her türlü istikrarsızlığa ve çatışmalara rağmen. Süre gelen başarıları taçlandıran bir hamle olarak milletimizin idaresiyle desteklediği Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmiş. İş yapma süreçleri hızlanmış, sonuç almanın kolaylaştığı yeni bir dönemin kapıları aralanmıştır. Bazı kesimler tarafından kabul edilmese bile bu bir gerçektir. Bürokrasi değil, hizmet üreten devlet anlayışı ile geliştirdiğimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ülkemizin en önemli kamu yönetimi reformu olup toplumsal refahı artırma hedeflerimize büyük katkılar katmaktadır. Parlamenter sistem döneminde sadece kağıtlar üzerinde kalan kuvvetler ayrılığı ve bu onlarca yıl tartışılmıştır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi aslında gerçek anlamda hayata geçmiştir. Bazı sorular eleştiriler de belki bu geçiş sürecinin etkileri veya sıkıntıları olabilir diye düşünüyorum" diye konuştu.

'VESAYETLER SON BULMUŞTUR'

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte vesayetlerin son bulduğunu kaydeden Oktay, "Bu sistem güçlü, sorunları çözen bir sistemdir. Sivilleşme sağlanmıştır. Katılımcı demokrasi güçlenmiştir. Millet kendi Cumhurbaşkanını kendi seçmiştir. Hiçbir istikrarsızlığa da müsaade edilmemiştir. Bu da milli iradeyi etkin kılmıştır" dedi.

AZINLIK VAKIFLARI

Oktay, azınlık vakıflarına ilişkin soruya, "Azınlık vakıflarına ait arazilerin iadesini mümkün hale getiren Gökçeada Özel Rum Ortaokulu ve Lisesi'ni 40 yıl sonra faaliyete geçiren, Musevi toplumumuzun önerilerine kulak veren Sayın Cumhurbaşkanımızın başında olduğu AK Parti iktidarlarıdır. Yunanistan'da camilerin sinema salonuna çevrildiği, Ermenistan'da yine camilerin yıkılıp hatta ahır yapıldığı, Avrupa'nın göbeğinde her gün yeni bir İslam karşıtı vaka gerçekleştiği bir dönemde, Türkiye'de camiler, kiliseler, havralar yan yanadır. Farklı din ve kültürlerin, etnik yapıların üyeleri de kardeştir, Türkiye'de ve omuz omuza bir aradadır" cevabını verdi.

TEK DİL TARTIŞMASI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, HDP'li milletvekillerinin 'tek dil temelinde hareket ediyorsunuz' şeklindeki eleştirilerini, "Kürtçeden başka bir dil bilmediği için cezaevinde babası ile konuşturulmayan, kamu hizmeti alamayan analarımızı iyi hatırlarız. Özellikle geçmişte AK Parti öncesindeki iktidarlar dönemlerinde iyi hatırlarız. Bu sorunu, AK Parti iktidarları dönemlerinde yapılan reformlarla çözdük mü, çözdük" diye cevapladı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, "Bir Ermeni okulunda eğitime başladım. Ermenice, Türkçe, İngilizce, İspanyolca ve Fransızca'yı öğrendim. Dünyada en kötü İngilizce eğitim veren ülkeyiz. Çünkü dillerden korkuyoruz. Bu eğitimde tek dil var, çoğulculuk yok" sözlerini hatırlatan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu vesileyle Sayın Paylan'ın öğrendiği dilleri de öğrenmiş olduk, memnun olduk. Bayağı sayıda dil biliyor. Daha da artacağını ümit ediyorum ve son derece de güzel kullanıyor ama Sayın Paylan şunu da arzu ederim; öğrendiğiniz, bildiğiniz bu dilleri, ekmeğini yediğiniz, suyunu içtiğiniz, havasını kokladığınız, toprağından beslendiğiniz bu güzel ülkeyi dışarıda şikayet etmek için değil, ülkemizin lehine de kullanmanız inşallah bir gün gelir, nasip olur."

Oktay'ın sözlerine HDP'li milletvekilleri tepki gösterdi. Fuat Oktay'la HDP milletvekilleri arasında yaşanan sözlü tartışmasının uzaması üzerine görüşmelere kısa bir ara verildi. Ardından görüşmeler devam etti.

Cumhurbaşkanı Oktay, "2021 yılı, bundan önceki 18 yıl boyunca olduğu gibi Cumhurbaşkanımız liderliğinde reform ve değişim odaklı politikalarımızı hayata geçirdiğimiz, oluşan yeni ihtiyaçlara en uygun projeleri planlayıp gerçekleştirdiğimiz bir yıl olacaktır" dedi. Oktay, yeni reform hazırlıklarının olduğunu, yakın zamanda Meclis'e sunulacağını da aktardı.
DHA
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