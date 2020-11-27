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Ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kazada 1 kişi öldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kazada 1 kişi ölü 2 kişi yaralandı.
 27 Kasım 2020 22:51
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Ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kazada 1 kişi öldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kazada 1 kişi ölü 2 kişi yaralandı.

O.U.'nun (16) kullandığı 20 ACE 127 plakalı otomobil, Gündoğan-Yalıkavak kara yolunda refüje çarpıp takla atarak karşı şeride geçti.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan İlkim İ. (15) ve Burçak Ç. (15) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

İlkim İ, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Anadolu Ajansı
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