Yasak olmasına rağmen... 58 bin lira ceza kesildi
Ağrı'da koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayarak, yasak olmasına karşın bir kafede okey oynayan 65 kişiye 58 bin 500 lira para cezası uygulandı.
|27 Kasım 2020 23:20
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 kurallarını ihlal ederek bir kafede okey oynandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu adrese giden ekipler, binanın 6. katından seslerin gelmesi üzerine içeriye seslenerek kilitli kapının açılmasını istedi.
Ekipler, uyarıları dikkate alınmayınca anahtarla kapıyı açarak kafenin arka bölümünde okey oynayan kişilere suçüstü yaptı.
Şüphelilerin üstünü arayan ve kimliklerini alan ekipler, genel bilgi taraması yaptıktan sonra tutanak tuttu.
Ekipler, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 65 şüpheliye 58 bin 500 lira para cezası kesti.
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