1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yasak olmasına rağmen... 58 bin lira ceza kesildi

Ağrı'da koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayarak, yasak olmasına karşın bir kafede okey oynayan 65 kişiye 58 bin 500 lira para cezası uygulandı.
 27 Kasım 2020 23:20
+Aa- Yazdır
Yasak olmasına rağmen... 58 bin lira ceza kesildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 kurallarını ihlal ederek bir kafede okey oynandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese giden ekipler, binanın 6. katından seslerin gelmesi üzerine içeriye seslenerek kilitli kapının açılmasını istedi.

Ekipler, uyarıları dikkate alınmayınca anahtarla kapıyı açarak kafenin arka bölümünde okey oynayan kişilere suçüstü yaptı.

Şüphelilerin üstünü arayan ve kimliklerini alan ekipler, genel bilgi taraması yaptıktan sonra tutanak tuttu.

Ekipler, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 65 şüpheliye 58 bin 500 lira para cezası kesti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kayseri'de ele geçirildi! Bunları insanlara yedireceklerdi
27 Kasım 2020 22:15		 RTÜK'ten flaş Tidal açıklaması: Mahkemeye başvuruldu
27 Kasım 2020 21:43
Türkiye Varlık Fonu toplantısı sona erdi
27 Kasım 2020 21:34		 İçişlerinden hafta sonu sokağa çıkma yasağı açıklaması
27 Kasım 2020 20:45
Hükümlülerin koronavirüs izni iki ay daha uzatıldı
27 Kasım 2020 19:34		 İçişlerinden genelge: Bütün genel kurullar 3 ay ertelendi
27 Kasım 2020 19:30
Başkanı koronadan yoğun bakımda olan belde karantinaya alındı
27 Kasım 2020 17:43		 Diyanet, hafızlık tespit sınav tarihlerini açıkladı
27 Kasım 2020 17:36
Bakanlıktan, 1416 bursiyerlerin atanmasına dair duyuru
27 Kasım 2020 17:35		 11 personelde korona çıktı, Tapu Müdürlüğü karantinaya alındı
27 Kasım 2020 16:45
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:06 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:01 - 28 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları23:45 - Tunceli'de teröristlerce kullanıldığı tespit edilen 14 sığınak imha edildi23:20 - Yasak olmasına rağmen... 58 bin lira ceza kesildi22:51 - Ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kazada 1 kişi öldü22:39 - Fuat Oktay'dan 'S400' açıklaması: Planlandığı şekilde devam ediyor
22:29 - '600 bin liramı gasbettiler' diyen kadın, parayı kumarda kaybetmiş22:20 - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 'tek dil' tartışması22:17 - İki Süper Lig takımında yeni vakalar tespit edildi22:15 - Kayseri'de ele geçirildi! Bunları insanlara yedireceklerdi22:13 - Maske cezası yiyince Türkçe konuşmaya başladı22:10 - THY, yeni hava kargo şirketi kuracak
21:56 - 'Çanta' operasyonunda 18 tutuklama21:43 - RTÜK'ten flaş Tidal açıklaması: Mahkemeye başvuruldu21:34 - Türkiye Varlık Fonu toplantısı sona erdi21:21 - Almanya'da vaka sayısı 1 milyonu geçti21:11 - 22 yaşındaki genç hemşir virüsten hayatını kaybetti
21:06 - Vakaların arttığı ilde, esnaf sokağa çıkma yasağı istedi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
28 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yorumlara dadanmak 1
corona virüs vaka sayısı 1
titiz terendaz tiplerin şoka sokan halleri 1
2021 süper kupa finalinin katar'da oynanması 3
MEBİM 1
ayağına kara sular inmek 2
the mandalorian 1
arjantin 1
suriyelilerin Türkiye'de mutlu ve kalıcı olmaları 3
Bu vaka sayılarını ben de görmüyordum 3
SON İLANLAR
Merkez Bankası 40 Teknisyen Alacak
Merkez Bankası 30 Güvenlik Görevlisi Alacak
Bişkek Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
TSK, dış kaynaktan muvazzaf subay almak için ilana çıktı
Kemaliye Belediyesi Geçici İşçi Alacak
Cimitekke Belediyesi İşçi Alacak
Burdur İl Özel İdaresi Eski Hükümlü İşçi Alacak
Sivas Gölova SYDV Personel Alacak
Tunceli Nazımiye SYDV Personel Alacak
Ticaret Bakanlığı, 60 ticaret uzman yardımcısı alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam