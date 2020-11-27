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Tunceli'de teröristlerce kullanıldığı tespit edilen 14 sığınak imha edildi

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda teröristlerce kullanıldığı tespit edilen 14 sığınağın imha edildiği bildirildi.
 27 Kasım 2020 23:45
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Tunceli'de teröristlerce kullanıldığı tespit edilen 14 sığınak imha edildi

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda teröristlerce kullanıldığı tespit edilen 14 sığınağın imha edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Büyükköy bölgesinde yürütülen operasyon kapsamında 14 sığınak tespit etti.

Ekiplerce imha edilen sığınaklarda yapılan aramalarda, cep telefonuna bağlı 1 el yapımı patlayıcı düzeneği, patlayıcı yapımında kullanılan zaman ayarlı 2 saat, 3 pil bloğu, birer tablet, verici ve sırt çantası, 2 set üstü ocak, örgütsel dokümanlar, tıbbi ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Anadolu Ajansı
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