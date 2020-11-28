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28 Kasım 2020 tarihli atama kararı yayımlandı

28 Kasım 2020 tarihli atama kararı yayımlandı.
 28 Kasım 2020 00:26
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28 Kasım 2020 tarihli atama kararı yayımlandı

ATAMA KARARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2020/543

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyeliğine, 19/8/2016 tarihli ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ahmet Burak DAĞLIOĞLU atanmıştır.

27 Kasım 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
Memurlar.Net
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