28 Kasım 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
28 Kasım 2020 tarihli atama kararı yayımlandı.
|28 Kasım 2020 00:26
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ATAMA KARARI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2020/543
Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyeliğine, 19/8/2016 tarihli ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ahmet Burak DAĞLIOĞLU atanmıştır.
27 Kasım 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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