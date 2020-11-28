28 Kasım 2020 tarihli atama kararı yayımlandı.

DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF SUBAY ALIMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER, BİR ÇOK ADAYI HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI Bir çok adayın merakla beklediği, 2020 yılı dış kaynaktan muvazzaf subay alım ilanı yayımlandı. Ancak, ilan edilen şartlarda, bir önceki yıla göre önemli değişiklikler oldu. Bu değişiklikler, umudunu bu ilana bıraka bir çok adayı hayal kırıklığına uğrattı