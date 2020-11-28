28 Kasım 2020 tarihli yargıtay üyeliklerine seçilme kararı yayımlandı
|28 Kasım 2020 00:35
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YARGITAY ÜYELİKLERİNE SEÇME KARARI
Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:
GENEL KURUL KARARI
Karar Tarihi : 27/11 /2020
Karar No : 606
1- Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı (39572) Ahmet ÇİÇEKLİ,
2- İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı (39902) Canel RÜZGAR,
3- Adalet Bakanlığı Bakanlık Yüksek Müşaviri (39717) Fuzuli AYDOĞDU,
4- İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı (39849) İrfan FİDAN,
5- İstanbul Anadolu Ticaret Mahkemesi Başkanı (34442) Kemal GÜNGÖR,
6- Yargıtay Cumhuriyet Savcısı (41000) Mehmet Beyhan SEÇKİN,
7- Sakarya Cumhuriyet Başsavcı Vekili (38856) Mustafa DOĞAN,
8- Mersin Cumhuriyet Başsavcısı (38231) Mustafa ERCAN,
9- Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı (40150) Savaş ŞAHİNBAY,
10- Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı (34238) Selfet GİRAY,
11- Ankara Cumhuriyet Başsavcısı (38170) Yüksel KOCAMAN'ın,
Yargıtay Üyeliğine seçilmelerine karar verilmiştir.
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