Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Diyarbakır çevrelerinin yağmur, Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişikli olmayacağı ve mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle değişik yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

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