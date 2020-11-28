Üniforma da geri alınacak

FETÖ'nün darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin önceki gün karar açıklanmış, aralarında örgütün sivil imamları Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Harun Biniş ve Nurettin Oruç ile Ankara'ya bomba yağdıran pilotların da bulunduğu 397 sanığın cezalandırılmasına karar verilmişti. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin kısa kararında dikkat çekici ayrıntılar yer aldı.

TALEP EDİLMESİNE RAĞMEN İADE EDİLMEDİ

Mahkeme, davanın 1 numaralı sanığı elebaşı Fetullah Gülen ile örgütün TSK imamı Adil Öksüz'ün dosyasının ayrılmasına hükmetmişti. Kararda, elebaşı Gülen ve Öksüz'ün yurt dışında kaçak olmaları nedeniyle yakalanmadıkları belirtilirken, kırmızı bülten ve iade talebine rağmen herhangi bir sonuç alınamadığına dikkat çekildi. Kararda, "Interpol vasıtasıyla kırmızı bültenle aranmaları ve ilgili ülkelerden iadeleri hususunda yazılan müzekkerelere rağmen sanıkların yakalanması veya iadesi sağlanamadığı" değerlendirilmesi yapıldı.

SİLAHLARI VE ÜNİFORMALARI VERİLMEYECEK

Mahkeme, darbeci hainlere ait askeri eşyalarla ilgili önemli bir karar verdi. Buna göre, sanıklara ait tabancalar ile şarjör, fişek, miğfer, askeri kıyafet, malzeme, mühimmat gibi askeri eşyaların gereğinin takdir ve ifası için Milli Savunma Bakanlığına teslim edilecek. Mahkeme ayrıca adli emanette tutulan boş kovanlar, mermi çekirdekleri, şarapnel parçalarının TCK'nın 54. maddesi uyarınca müsaderesine karar verdi. Ayrıca emanetteki hard disk, flash bellek, USB, CD/DVD, bilgisayar parçaları, imaj ve export işlemlerinde kullanılan dijital materyaller, svap, dergi, kitap vb mahiyetteki eşyaların dosya içerisinde delil olarak saklanmasına hükmetti.

Osman Özgan