Cerrahpaşa Hastanesi'nde kafa karıştıran 'tuzlu' ihale

Megakent İstanbul'un önde gelen sağlık merkezlerinden Cerrahpaşa Hastanesi'nde her gün hem personele hem de hastalara yemek servisi yapılıyor. Orta çaplı bir mahalleye denk gelen popülasyonu nedeniyle yemek harcaması 'on milyonlarla' ifade ediliyor.

2019'da birim başına 12,65 TL ödendi

Günde on binlerce vatandaşa hizmet eden Cerrahpaşa Hastanesi, 2019'da gerçekleştirdiği ihaleyle yemek için 26.778.606 TL ödedi. Bu rakam yemek başına 12,65 TL'ye tekabül ediyor. Söz konusu anlaşmanın süresinin dolmasıyla rektörlük yeni bir ihaleye çıktı.

Yeni ihalede bedel yüzde 75 fazla

3 yıllık süreyi kapsayan yeni ihalede yaklaşık bedel, 2019'da alınan hizmetin %75 fazlası olarak dosyaya konuldu. Enflasyon rakamını 6'ya katlayan artış oranının hesaplanmasında, kanuni zorunluluk kapsamında hangi firmalardan rakam alındığı bilinmiyor.

Birim fiyatı 21,75 TL oldu

26 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşen ihaleye altı şirket katıldı. Firmalardan ikisi yaklaşık maliyetin üstünde kaldığı, biri ise altında olduğu gerekçesiyle elendi. Kalan üç şirketten biri, yüzde 2 gibi küçük bir kırımla ihaleyi aldı. 2019'da aynı yemeğin birim fiyatını 12,65 TL'den ihale eden hastane yönetimi, bu kez yüzde 75 artışla birim fiyatı 21,75 TL'lik teklifi kabul etti. İhalenin onaylanması halinde hastane senelik 42.993.594 TL, üç sene için ise 128.980.782,00 TL ödeyecek.