Piyasaya 'zorunlu' doping

Piyasaları rahatlatıcı adımlar devam ediyor. Pandemide getirilen ancak finansal istikrarı tehdit eden bir düzenlemede daha normalleşme adımı atıldı. 19 Kasım'daki Para Politikası Kurulu kararları ile fiyat istikrarı doğrultusunda "sıkılaşma" ve "sadeleşme" adımı atan Merkez Bankası; bankalar için de "sade" bir zorunlu karşılık sistemine geçti. Yapılan açıklamada "Reel kredi büyümesine göre farklılaşan zorunlu karşılık ve faiz/nema oranları uygulamasının yürürlükten kaldırılmasına, zorunlu karşılık ve faiz/nema oranlarının tüm sektör için aynı oranlar üzerinden uygulanmasına, Türk lirası cinsinden zorunlu karşılıklara ödenen faiz/nema oranının tüm sektör için yüzde 12 olarak uygulanmasına, dolar cinsinden mevduat/katılım fonu yükümlülükleri için tesis edilen zorunlu karşılıklara yüzde 1,25 olarak uygulanan komisyon oranının yüzde 0 olarak belirlenmesine karar verilmiştir" denildi. Açıklamada, yapılan bu değişikliklerle, rezerv opsiyon kullanım oranlarının aynı seviyede kalması halinde, sistemin zorunlu karşılık tesislerinin yaklaşık 12,3 milyar Türk lirası ve 5,7 milyar dolar döviz ve altın cinsinden artmasının öngörüldüğü belirtti.

YANSIMALAR POZİTİF

Analistler, zorunlu karşılık oranlarının ve karşılık getirilerinin "kredi hacimlerine endekslenmesi" yönündeki uygulamanın kaldırıldığını; böylece sadeleşmenin, şeffaflığın ve uygulama eşitliğinin önündeki engellerden en önemlisinin bertaraf edildiğini belirtti. Mecburi karşılıklardaki uygulama değişikliğinin; bankacılık sektörünün aracılık maliyetlerinin düşmesine, TL kaynakların daha fazla tercih edilmesine ve kurun dengelenmesine katkı sağlayacağı da belirtildi. Ayrıca kredi vermeye zorlayan bu düzenlemelerin kaldırılmasıyla, bankaların bilanço yönetimi anlamında da elleri rahatladı.

DOLAR GERİLEDİ

Dolar, TCMB'nin hamlesiyle haftanın son işlem gününe düşüşle başladı. Perşembe gününü 7,88 civarından tamamlayan dolar, dün 7,80 seviyelerine kadar geriledi. Borsa da 1.350 puanı geçerek rekor tazeledi. Ardından kar satışları geldi.