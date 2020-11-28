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Siber saldırılar Avcı, Azad ve Kasırga ile püskürtülüyor

Türkiye, savunma sanayi alanındaki başarılarının yanı sıra siber güvenlik alanında da ciddi yatırımlar yapıyor.
 28 Kasım 2020 07:20
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Siber saldırılar Avcı, Azad ve Kasırga ile püskürtülüyor

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Global Siber Güvenlik Endeksi raporuna, siber güvenlikte dünyada 20'nci, Avrupa'da ise 11'inci sırada yer alan Türkiye, yılda 100 bin saldırı ile dünyada en çok siber saldırıya uğrayan ilk üç ülke arasında bulunuyor. Türkiye'ye en fazla siber saldırının düzenlendiği ülkeler arasında ise ABD, Çin, Yunanistan, Rusya, Endonezya ve Vietnam başı çekiyor. Türkiye, 1.327 kurumsal, 14 sektörel Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) bünyesinde görev yapan 4 bin 180 siber uzman ile bölgesinde siber saldırılara karşı en hazırlıklı ülkeler arasında bulunuyor. Operasyonları Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) üzerinden yürüten Türkiye, DDOS (dağıtılmış hizmet reddi) saldırılarına karşı tespit ve önleme sistem faaliyetlerinin anlık olarak izlenebilmesi için Avcı, Azad ve Kasırga adı verilen yerli yazılımlar kullanılıyor. Bu yazılımlar sayesinde Türkiye'ye ve kamu kurumlarına yönelik siber saldırılar anında etkisiz hale getiriliyor. Siber saldırıların önlenmesi çalışmaları kapsamında ise ekim sonu itibariyle kurum, kuruluş ve işletmelere yönelik 8 bin 230 adet resmi siber güvenlik açığı bildiriminde bulunuldu. Ayrıca zararlı yazılımlarda ve oltalama amacıyla yine ekim sonu itibarıyla 28 binin üzerinde zararlı bağlantı (URL, IP, domain) tespit edilerek kontrolleri yapıldı.

Öte yandan pandemi sürecinde 209 adet sahte konferans uygulaması tespit edilerek engellenirken uzaktan yönetim servislerinde 17 bin 20 adet zaaf tespit edildi.

Osman Çobanoğlu

Türkiye
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