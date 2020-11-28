Gemi kumpasının ardında FETÖ var

Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, Alman fırkateyninde bulunan İtalyan Özel Kuvvetlerinin Libya'ya insani yardım malzemesi taşıyan Türk bandıralı "Roseline A" adlı gemiye düzenlediği baskının arka planına ilişkin gazetemize çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yaycı, Doğu Akdeniz'de Türk bandıralı bir geminin uluslararası hukuka aykırı bir şekilde saatlerce aranmasının uluslararası bir kumpas olduğunu, bunun en önemli bacağının da FETÖ olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

FETÖ silahlı terör örgütüdür. Bundan daha önemlisi FETÖ bir casusluk örgütüdür. FETÖ, TSK'nın ve Türkiye Cumhuriyeti'nin en mahrem bilgilerini yabancı istihbarat örgütlerine satmış, onların kurduğu ve kullandığı bir örgüttür. FETÖ aslında taşeron örgüt değildir, dünyada belli başlı devletlerin istihbarat örgütlerinin kurduğu bir örgüttür.

HAZIRLIĞI ÖNCEDEN YAPTILAR

MİT tırları kumpasında da böyleydi. Türkiye'yi uluslararası camiada, uluslararası hukuk karşısında suçlu düşürmek ve 'Türkiye'yi haydut devlet' pozisyonuna düşürmekti. Devleti yönetenleri ise uluslararası ceza mahkemelerinde yargılatmayı amaçladılar. Aralık 2019'dan itibaren FETÖ'cüler Libya konusunda; 'Türkiye, Libya'ya silah taşıyor', 'hayalet gemileri var', 'Türk donanması silah taşınan gemileri koruyor, uluslararası hukuka aykırı hareket ediliyor' teröristlere silah taşınıyor' gibi Tweet'ler atıldı. Daha önceden resimler çektirler. Bu kumpasın hazırlığını çok önceden yaptıkları anlaşılıyor. Bu olayın öncesinde ise 'MİT tırları oldu şimdi MİT gemileri' diye sosyal medyada paylaşımda bulundular. Bunları yazabilecek kadar hainler.

ELLERİNE YÜZLERİNE BULAŞTIRDILAR

Bunlar hep FETÖ'nün tezgahladığı işler. Denizdeki bir gemi kolay kolay 16 saat aranmaz. Bu rekor bir zamandır. Eğer 16 saat aranıyorsa, 'Bir şey var onu mutlaka bulacağız' diye arıyorlar. Demek ki bu kumpasın çok sağlam kurulduğunu anlıyoruz. Ama anladığımız kadarıyla bir yerde bu kumpasın zinciri kırılmış. Yani bunlar konteynerlerin arasına silah koymayı planlamışlar. Ama bunu başaramadıklarını görüyoruz. Bu olayı ellerine yüzlerine bulaştırdıkları için şimdi bu olayı ayyuka çıkarmaları gerekirken, sessizliğe gömülmüş vaziyetteler.

İRİNİ'NİN HEDEFİ TÜRKİYE

İrini Operasyonu tamamen Türkiye'nin Libya'ya herhangi bir desteğinin önlemek için kurulmuş bir operasyon. Yunanistan'ın zorladığı ve kurulmasını istediği bir operasyondur. Bu operasyonda da Yunanlı bir komutan vardı. Doğu Akdeniz'de yaşanan bu hadisenin ana müsebbibi odur. İrini harekatının görev grubu komutanı ve emri veren Yunanistanlı komutan; dolayısıyla Yunanistan'a da nota vermemiz gerekiyordu.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk bayraklı "Roseline A" isimli ticari geminin açık denizde uluslararası hukuka aykırı şekilde durdurularak aranmasına ilişkin resen soruşturma başlattı.

Selçuk Böke