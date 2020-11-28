1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüse karşı hamsi tüketin

Koronavirüse karşı bağışıklığın güçlü tutulması gerektiği şu günlerde balık tüketimine ağırlık verilmesi gerektiğini söyleyen Uzman Diyetisyen Sümeyra Candan "Ağır metal içermeyen hamsi, istavrit ve sardalya gibi balıkları şu sıralar rahatlıkla tüketebilirsiniz" dedi.
 28 Kasım 2020 08:09
+Aa- Yazdır
Koronavirüse karşı hamsi tüketin

Bağışıklığı güçlendirmek için omega-3, D vitamini, protein başta olmak üzere vitamin ve mineral desteğinin önemli olduğunu vurgulayan Candan "Özellikle hamsi, omega 3, potasyum, fosfor, folik asid açısından zengin bir balıktır. Sadece bir porsiyon hamside 13 gram protein bulunmaktadır.

Bu balığı diğer protein zengini gıdalar ile gün içerisinde kombine ederek kolayca bir günlük protein ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. İstavrit de protein, fosfor, magnezyum, potasyum açısından zengindir. Sardalya, İyi bir protein ve D vitamini kaynağı olmasının yanı sıra Omega-3 içeriği açısından da zengindir" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Av yasağı olan çinekop tezgahta
28 Kasım 2020 08:58		 Ihlamurun fiyatı uçtu
28 Kasım 2020 08:40
Ev kadınları, kargo şirketlerinin teslimat noktası olacak
27 Kasım 2020 08:00		 Yapay zeka araçları eğitimde 'eşit fırsat' sunacak
26 Kasım 2020 12:32
Fitch Ratings, Türk Telekom'un notunu yükseltti
23 Kasım 2020 10:08		 Online alışveriş sitelerinde 'sahte ürün' çoğaldı
23 Kasım 2020 07:57
'Askıda Girişimcilik'le öğrenciler e-ticarete girdi
22 Kasım 2020 09:43		 Pandemide kartlı ödeme rekoru
20 Kasım 2020 08:30
5 bin kurye sahada! Ev kadınları da kullanılacak
20 Kasım 2020 08:07		 'Sağlık ararken sağlığınızdan olmayın' uyarısı
20 Kasım 2020 07:54
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:09 - Bu koltuğa muhtar dayanmıyor08:59 - Boşanma davasında tehlikeli emsal08:58 - Av yasağı olan çinekop tezgahta08:56 - Meclis'te 'tutanak değiştirme' istifası08:54 - Terör örgütüne 27 Kasım darbesi08:53 - Erdoğan son noktayı koydu! İki kurum da büyüklüğü verecek
08:50 - Yeniden değerleme oranı belli oldu08:40 - Ihlamurun fiyatı uçtu08:36 - Koronavirüs ani ve acısız diş kaybına neden olabilir08:29 - LGS ve YKS nasıl olmalı?08:09 - Koronavirüse karşı hamsi tüketin08:00 - 'Asgari'de azami ihtimal: 2.722 TL
07:45 - Piyasaya 'zorunlu' doping07:45 - Gemi kumpasının ardında FETÖ var07:30 - Yeni nesil üçe katlanan telefon07:20 - Siber saldırılar Avcı, Azad ve Kasırga ile püskürtülüyor07:10 - Cerrahpaşa Hastanesi'nde kafa karıştıran 'tuzlu' ihale
06:40 - Üniforma da geri alınacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
28 Kasım 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
Polis midibüsü şarampole devrildi: 1 şehit, 4 yaralı
'Asgari'de azami ihtimal: 2.722 TL
Cerrahpaşa Hastanesi'nde kafa karıştıran 'tuzlu' ihale
İzmir Büyükşehir Belediye binası için yıkım kararı
28 Kasım 2020 tarihli yargıtay üyeliklerine seçilme kararı yayımlandı
Üniforma da geri alınacak
Gemi kumpasının ardında FETÖ var
Hakkari'de FETÖ'nün darbe girişimi davasında eski komutanlara hapis cezası
Türk SİHA ve İHA'lar eski Yunan ajanını korkuttu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
En çok beyzbol sopası satılan ülke 3
the mandalorian 1
swap faizi 1
26.11.2020 cska moskova vs real madrid maçı 1
arjantin 1
26 Kasım 2020 soner yalçın covidle ilgili köşeyazısı 2
27.11.2020 fenerbahce vs valencia maçı 1
2021 süper kupa finalinin katar'da oynanması 3
trendyol reklamlarının iyice bayması 3
Adapazarında bıçaklanan anne köpek 3
SON İLANLAR
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Tunceli Nazimiye SYDV 1 İşçi Alacak
Trabzon Yomra Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kocaeli Kent Konut İnşaat 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam