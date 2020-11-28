LGS ve YKS nasıl olmalı?

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) 6 Haziran 2021 Pazar günü, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihi ise henüz açıklanmadı. Muhtemelen önceki senelerde olduğu gibi YKS haziran ayında yapılacak. Geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçilmiş, LGS ve YKS'de de konu kısıtlamasına gidilmişti. Bu yıl bazı sınıflarda yüz yüze eğitim başlamış ancak ardından alınan salgın tedbirleri nedeniyle uzaktan eğitime geçildi. Şimdi ise öğrenciler YKS ve LGS'de hangi konulardan sorumlu olacaklarını merak ediyor. Resmi açıklama öncesi 'nasıl bir çerçeve çizilmeli' sorusunun cevabını eğitim uzmanı Salim Ünsal ile konuştuk.

SORU BİÇİMLERİNE ODAKLANILMALI

Her iki imtihanda da kapsamdan çok soruların sunum şekline dikkat çeken Salim Ünsal şunları söyledi: Liselere giriş sınavı bu sene geçen yıla göre daha az sayıda adayın katılacağı bir sınav. 4+4+4 ile gelen yığılma normale döndü. Bu yıl süreç neredeyse tamamen uzaktan eğitimle devam etti. Öğrenciler iki gün yüz yüze eğitim alsalar da burada işlenen içerikler bu sınavın müfredatının sınırlarını belirleyebilecek nitelik ve nicelikte değil. Bakanlığın LGS'de bir müfredat daraltmasına gitmekten ziyade soruların sunum biçimini müfredatın salt bilgi ağırlığından kurtarıp daha çok yorum ve analitik yetenekleri ön plana çıkaracak bir biçimde sunması yararlı olacaktır. Zira bu sınavların seçici ve eleyici özellikler taşıması gerekiyor. Öte yandan uygulamayı seanslara bölmek yerine tek seansta daha hızlı tamamlayabilirler.

SALT BİLGİ SORULMASIN

YKS'de durum çok daha ciddi. İçerikte bir daraltmaya gitmek yerine sınavın sunum ve soru niteliğinde bir değişikliğin daha uygun olacağını düşünüyorum. AYT'de de salt bilgi ağırlıklı bir sınav yerine yine kısıtlanmamış, aynı müfredattan, yoruma dayalı soruların daha yoğunlaştığı bir sınav tarzına geçmek yararlı olacaktır. Geçen yıldan beri okullarda objektif ölçme ve değerlendirme yapılamıyor. Zaten baştan beri tartışmanın odağında olan OBP'nin bu sene sınav değerlendirmesindeki etkinliğinin biraz daha azaltılması yararlı olacaktır. Önerim 0,12'lik bir katkı yerine 0,8'lik bir katkı ile hesaplamaya dahil edilmesi yönünde.

Sınavın uygulanma biçimine ilişkin de iki farklı senaryo ele alınabilir. Birincisi TYT ile AYT arasına iki haftalık bir mesafe bırakılarak salgının muhtemel bulaşma etkisi azaltılabilir, ikinci olarak yürürlükte olduğu gibi sınav aynı hafta sonunda arka arkaya yapılacaksa sınıflar daha da seyreltilip her iki sınava da adayların aynı öğrencilerle ve aynı sınıflarda girişi sağlanıp etkileşim içinde olacağı kişi sayısı azaltılmalıdır.

UFAK DÜZELTMELER BEKLİYORUM

Eğitimci Onur Soğuk: Bizde beklemedeyiz. Sanki bir değişiklik olmayacak gibi öğrenciler çalışmalarını sürdürsün. Ben geçen seneki gibi bir kısıtlamaya gidileceğini zannetmiyorum. Ufak tefek düzeltmeler yapılabilir.

BAKAN SELÇUK: ÖĞRENCİ LEHİNE BİR KARAR ÇIKACAK

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitime geçilmesiyle müfredatta değişikliğe gidileceğinin sinyalini vererek "Çocuklarımızın sınavla ilgili içerikler konusunda yüklerini azaltmak noktasında da bir çalışma var. Önümüzdeki hafta bununla ilgili bir açıklama yapılacak. Daraltılacak mı? Nasıl bir çerçeve çizilecek? Bu çok teknik bir konu" demişti.

NASIL ÇALIŞACAĞINI BİLİYOR MUSUN?

BAHANEYİ AZALT, 'YENİ NORMAL' BU

Üsküdar Üniversitesi Tercih ve Tanıtım Uzmanı Ertuğrul Tut, adayların hazırlık döneminde yaptığı en önemli hatalardan birinin doğru çalışma yöntemini bilmemek olduğunu ifade etti. Ertuğrul Tut şöyle konuştu: Öncelikle kendimize en uygun çalışma yöntemini, saatlerini, dikkatimizi toparlayabileceğimiz maksimum zaman dilimini belirlemeliyiz. Ardından en fazla sorun yaşadığımız dersten başlayarak en sorunlu olduğumuz konuları bir kağıda yazarak, eksik olduğumuz konulara dönüş yaparak konu eksiğimizi gidermeliyiz. Sonraki süreç fazlaca soru tipi görmek için yoğun soru çözümü ve en önemlisi yapılamayan soruların bir uzmandan destek alarak çözüm mantığının kavranmasıdır.

Ertuğrul Tut, pandemiyle beraber herkesin hayatında "yeni normallerden" bahsedilen süreçlerin yaşandığını belirterek "Yeni normal çalışma süreci üzerine çok fazla cümle kuruldu. Sürecin zorluğu malum artık üniversite hazırlık sürecini normalleştirmemiz gerekiyor. Bu sebeple sizlere pandemi döneminde çalışma sürecinden bahsetmek yerine "normal" çalışma sürecinden bahsetmek istemekteyim. Sığınacak bahanelerimizi en aza indirgeyerek çalışma sürecimizi yönlendirmemiz gerekiyor" dedi.

Sınava hazırlık yapılan bu dönemde üniversiteleri, bölümleri, meslekleri tanımak için yapılabilecek pek çok şey olduğunu hatırlatan Uzm. Psk. Dan. Ece Tözeniş şu önerilerde bulundu: Meslek seçimi konusunda kafanız hala karışıksa 'Kariyer Testi' ni çözerek kişilik özellikleriniz ve özelliklerinize uygun meslek alanlarını görebilirsiniz. Sanal tur ile üniversiteleri gezebilirsiniz. Sosyal medyadan, web sayfalarından üniversiteye dair merak ettiğiniz bütün soruları sorabilirsiniz.

MAHMUT ÖZAY