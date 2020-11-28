Terör örgütüne 27 Kasım darbesi
|28 Kasım 2020 08:54
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Terör örgütü PKK'nın sözde kuruluş tarihi olan 27 Kasım'da 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 77 kişi gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada; terör örgütüne yönelik faaliye tleryürüten ve örgüt propagandası yapan toplam 21 şahıs hakkında gözaltı kararı verildiği kaydedildi. 21 şüpheliden 10'u gözaltına alındı.
İzmir'de aralarında HDP'nin Malatya Akçadağ İlçe Başkanı, Menemen ilçe yöneticisi ve üyelerinin de olduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 2 zanlıda İzmir'de yakalandı.
Şanlıurfa'daörgütün Suriye uzantısı YPG'de faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüpheli de gözaltına alındı.
Diyarbakır'da 8, Balıkesir'de 5, Mersin'de 4, Gaziantep'te 7 şüpheli yakalandı.
Van, İstanbul, Ankara, Elazığ, Mersin ve Siirt'te düzenlenen operasyonda, 18 kişi gözaltına alındı.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde KK'nın kullandığı mağaranın imha edildiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından "Kahraman komandolarımız, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde, terör örgütü PKK'nın karargah olarak kullandığı 300 metre uzunluğunda 8 odalı bir mağara tespit etti. Mağara, içerisindeki yaşam malzemeleri ve mühimmatlarla birlikte imha edildi" denildi.
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