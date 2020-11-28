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Meclis'te 'tutanak değiştirme' istifası

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmelerde incelenmemiş tutanakta değişiklik yaptığı tespit edilen Tutanak Hizmetleri Başkan Yardımcısı'nın görevinden istifa ettiği açıklandı
 28 Kasım 2020 08:56
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Meclis'te 'tutanak değiştirme' istifası

İstifanın AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök'ün, "18 yıl önce Türkiye'de araba yoktu" sözlerine, "yerli" ifadesi eklenerek değiştirilmesinden kaynaklandığı öğrenildi. TBMM'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, bir milletvekiline ait ifadelerin tutanakta değiştirildiğine ilişkin iddialarla ilgili olarak inceleme başlatıldığı ifade edildi.

TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde yapılan değerlendirmede, incelenmemiş tutanak üzerinde bir değişiklik yapıldığının, birkaç saat içinde ise ses kayıtlarının incelenmesi neticesinde tutanağın ilk haline döndürüldüğünün tespit edildiği kaydedilen açıklamada, "İncelenmemiş tutanak üzerinde değişiklik işlemini yapan Tutanak Hizmetleri Başkan Yardımcısı, söz konusu işlemle ilgili sorumluluğu üstlenerek görevinden istifa etmiştir" denildi.
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