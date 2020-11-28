1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Av yasağı olan çinekop tezgahta

Balık tezgahları bereketsiz günler yaşıyor. Denizlerde palamut ve hamsinin azalmasının ardından, Prof. Dr. Nuray Erkan normalde avı yasak olan çinekopun tezgahlarda olmasına tepki gösterdi
 28 Kasım 2020 08:58
+Aa- Yazdır
Av yasağı olan çinekop tezgahta


Milliyet'ten Gökhan Karakaş'ın haberine göre: Balık av sezonunun ortasında tezgahlar bereketsiz günler yaşıyor. Dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle 15 Nisan'da bitmesi gereken balık av sezonu bu yıla özgü mart sonunda kapatılmıştı. 227 gün sürecek yeni av sezonunun başlamasıyla ağlarını umutla denize bırakan balıkçılar ekim ve kasım aylarında tuttukları palamut ve hamsiyle mutlu oldu ama son günlerde tezgahlarda tür ve miktar azaldı. Hamsi, istavrit ve çinekop gibi balıkların yasal boy sınırında ya da altında olduğu gözlenirken, balıkçılar geriye kalan 135 günde limana palamut ve hamsiyle dönmeyi arzu ediyor.

Son yıllardaki bereketsizliğin bilim insanlarını çok düşündürdüğünü belirten İ.Ü. Su Bilimleri Fakültesi Balıkçılık ve Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuray Erkan, balık stoklarının tükenmesini; yanlış balıkçılık yönetimine, aşırı avcılığa ve av boylarına uyulmaması ile kaçak avcılığa bağlıyor.

'Yasadışılık var'

Tezgahlarda, av boyu 18 cm olan lüfer ailesinden çinekop ve sarıkanatın görülmesinin yasaklara uyulmadığının kanıtı olduğunu söyleyen Erkan, "Ekonomik tür lüferin ilk av boyu 25-26 cm. Bir kere bile yumurta dökmemiş balık avlanırsa sonraki yıllarda bulunması beklenemez. Çinekop ve sarıkanat, lüferin av boyuna gelmemiş, henüz yumurta vermemiş ismidir ve avcılığı yasaktır. 18 cm av boyu yeterli değildir. Yasaklara uyulmadan yapılan avın, lüfer gibi türlerin miktarını düşürdüğünü TUİK verilerinden ve tezgahlardan görüyoruz. Palamut ve hamsi en çok tükettiğimiz balıklar olmakla birlikte avcılığı yıllar içinde önemli derecede azaldı. Ekim'de İstanbul Balık haline 2 bin ton hamsi, 3 bin 210 ton palamut, 833 ton mezgit, 613 ton istavrit, 250 ton sardalya satışa sunuldu. Bilim temelli balıkçılık politikası uygulanmazsa önümüzdeki yıllarda tezgahlarda hiç balık göremeyebiliriz" dedi.

'Denetimler artmalı'

Prof. Erkan, küresel salgın nedeniyle sağlıklı beslenme, yüksek bağışıklık, güvenli gıda kavramlarına ilginin arttığını da vurgulayarak, balığın sağlıklı ve dengeli beslenmedeki önemini vurguladı. Erkan, ülkemizde kişi başına ortalama 6,26 kilogram olan su ürünü tüketiminin yetersiz olduğuna da dikkat çekti.

İstanbul Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Erdoğan Kartal ise, kasım ayı ortasına kadar zengin sayılabilen tezgahların aşırı avcılık ve kontrolsüzlükle bu hale geldiğini belirtti. 30 bin balıkçıyı temsil eden Kartal, "Hava sıcaklığı bakımından sıcak bir dönem geçirdiğimiz için istediğimiz olmadı. Küçük tutulan hamsilerin balık fabrikalarına gönderilmesi önemli sorun. Denizde, halde ve tezgahta denetimlerin artması hatta kapılarında nöbet tutulması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ihlamurun fiyatı uçtu
28 Kasım 2020 08:40		 Koronavirüse karşı hamsi tüketin
28 Kasım 2020 08:09
Ev kadınları, kargo şirketlerinin teslimat noktası olacak
27 Kasım 2020 08:00		 Yapay zeka araçları eğitimde 'eşit fırsat' sunacak
26 Kasım 2020 12:32
Fitch Ratings, Türk Telekom'un notunu yükseltti
23 Kasım 2020 10:08		 Online alışveriş sitelerinde 'sahte ürün' çoğaldı
23 Kasım 2020 07:57
'Askıda Girişimcilik'le öğrenciler e-ticarete girdi
22 Kasım 2020 09:43		 Pandemide kartlı ödeme rekoru
20 Kasım 2020 08:30
5 bin kurye sahada! Ev kadınları da kullanılacak
20 Kasım 2020 08:07		 'Sağlık ararken sağlığınızdan olmayın' uyarısı
20 Kasım 2020 07:54
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:09 - Bu koltuğa muhtar dayanmıyor08:59 - Boşanma davasında tehlikeli emsal08:58 - Av yasağı olan çinekop tezgahta08:56 - Meclis'te 'tutanak değiştirme' istifası08:54 - Terör örgütüne 27 Kasım darbesi08:53 - Erdoğan son noktayı koydu! İki kurum da büyüklüğü verecek
08:50 - Yeniden değerleme oranı belli oldu08:40 - Ihlamurun fiyatı uçtu08:36 - Koronavirüs ani ve acısız diş kaybına neden olabilir08:29 - LGS ve YKS nasıl olmalı?08:09 - Koronavirüse karşı hamsi tüketin08:00 - 'Asgari'de azami ihtimal: 2.722 TL
07:45 - Piyasaya 'zorunlu' doping07:45 - Gemi kumpasının ardında FETÖ var07:30 - Yeni nesil üçe katlanan telefon07:20 - Siber saldırılar Avcı, Azad ve Kasırga ile püskürtülüyor07:10 - Cerrahpaşa Hastanesi'nde kafa karıştıran 'tuzlu' ihale
06:40 - Üniforma da geri alınacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
28 Kasım 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
Polis midibüsü şarampole devrildi: 1 şehit, 4 yaralı
'Asgari'de azami ihtimal: 2.722 TL
Cerrahpaşa Hastanesi'nde kafa karıştıran 'tuzlu' ihale
İzmir Büyükşehir Belediye binası için yıkım kararı
28 Kasım 2020 tarihli yargıtay üyeliklerine seçilme kararı yayımlandı
Üniforma da geri alınacak
Gemi kumpasının ardında FETÖ var
Hakkari'de FETÖ'nün darbe girişimi davasında eski komutanlara hapis cezası
Türk SİHA ve İHA'lar eski Yunan ajanını korkuttu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bilim kurulu aslında sokağa çıkma kısıtlaması önermemişti 1
29.11.2020 fenerbahce vs beşiktaş maçı 1
Adapazarında bıçaklanan anne köpek 3
ibo şov 1
misvak dergisininzam karikatürü 3
swap faizi 1
titiz terendaz tiplerin şoka sokan halleri 1
arjantin 1
trendyol reklamlarının iyice bayması 3
küresel ısınma 3
SON İLANLAR
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Tunceli Nazimiye SYDV 1 İşçi Alacak
Trabzon Yomra Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kocaeli Kent Konut İnşaat 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam