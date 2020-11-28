Bu koltuğa muhtar dayanmıyor
|28 Kasım 2020 09:09
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1) SEÇİLDİ AMA 20 GÜNDE BIRAKTI
Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı belde iken, 2014 yılında nüfusu yetersiz kaldığı için köy statüsüne dönüştürülen Çetince'de, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde, Yahya Yürekli muhtarlığa seçildi. Ancak Yürekli, 20 günlük görevini "Ben bu işi yapamayacağım" diyerek bıraktı.
2) SABIKA ENGELİ
İlçe Seçim Kurulu köyde yeniden seçim yaptı. Bu kez seçimi Mehmet Ali Er kazandı. Er mazbatasını almaya hazırlanırken, sabıka kaydı olduğu ve muhtar olamayacağı anlaşıldı.
3) O DA KÖYDE OTURMUYORDU
Mazbata bu kez muhtar adaylarından Selahattin Adıgüzel'e verilmek istendi. İlçe Seçim Kurulu'na yapılan itirazda, Selahattin Adıgüzel'in son 6 aydır köyde ikamet etmediği öne sürüldü. Mernis bilgileri de bu iddiayı doğruladı.
4) ÖLDÜRÜLDÜ
Bu kez mühür bir başka muhtar adayı olan, köyde 'Efe Ayşe' lakabı ile tanınan Ayşe Adıgüzel'e verildi. Köy belde statüsündeyken mahalle muhtarlığı da yapan Ayşe Adıgüzel, göreve geldikten 3 ay sonra, öldürüldü. Geçen yıl 16 Ağustos'ta Ramazan Duyan'ın dini nikahlı eşi Asiye Aydoğmuş ve kayınpederi Orhan Aydoğmuş arasında çıkan tartışmayı ayırmak isteyen Ayşe Adıgüzel, kurşunlara hedef olarak yaşamını yitirdi.
5) İNŞAATTAN DÜŞTÜ
Köyde 4'üncü muhtarın yaşamını yitirmesi üzerine Yalvaç Kaymakamlığı bu kez köyün mührünü ihtiyar heyetinde birinci sırada aza seçilen Mehmet Ali Almacı'ya verdi. 15 aydır muhtarlık görevini yürüten Almacı, geçen pazartesi günü köyde incelemelerde bulunduğu sırada bir inşaat duvarından düşünce kalça kemiği ve beli kırıldı. Tedaviye alınan Almacı, istifa ettiğini açıkladı.
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