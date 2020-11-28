Zorla istifa ettirilen Dekan göreve dönüyor
Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde rektör Alim Yıldız tarafından zorla istifa ettirilen Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, YÖK'ün göreve başaltın yazısı sonrasında, görevine dönüyor.
|28 Kasım 2020 09:44
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Tartışmalı bir çok konuya rağmen ikinci döneminde tekrar atanan Rektör Alim Yıldız, atamasının hemen ardından ilk iş olarak rakibi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin'i zorla istifa ettirmişti.
Zorla istifa sonrasında dava açan Prof. Dr. İlhan Çetin, mahkemeyi kazanmış ancak göreve başlatılmamıştı.
Üniversite Rektörlüğü, mahkeme kararını YÖK'e sormuştu. Büyük Sivas Haber'de yer alan habere göre; YÖK'e bu durum aktarılınca YÖK'ten "göreve başlatın" şeklinde Üniversiteye yazı yazıldı.Zorla istifa ettirilen dekan, açtığı davayı kazandı Yeniden seçilen Rektör, rakibi dekanın istifasını aldı
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