İran'da tüm kamu kurumları kapatıldı
|28 Kasım 2020 09:55
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İran koronavirüs salgınına karşı yeni tedbirler almaya başladı.
Ülkede vaka sayısının her geçen gün artması ve ölümlerin durdurulamaması hükümeti bu yönde karar almaya itti.
İKİNCİ BİR EMRE KADAR...
Tahran yönetimi, ülkedeki tüm kamu kurumlarının ikinci bir emre kadar kapatılmasına karar verdi.
İkinci bir emre kadar kapalı olacak kamu kurumlarında sadece 'en gerekli personellerin' mesai yapacağı açıklandı.
İran devlet televizyonundan yapılan duyuruda, vatandaşların kamu kurumlarında randevuları ya da yapılacak işleri varsa bunları ertelemeleri gerektiği açıklandı.
Kamu kurumlarında hangi memurların çalışıp çalışmayacağını ise bürolardaki ilgili müdür ve başkanların bildireceği kaydedildi.
Uygulamanın ne kadar süreceği henüz belirtilmedi ancak koronavirüsün etkisini azaltması durumunda önlemlerin gevşetilebileceği ifade ediliyor.
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