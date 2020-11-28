1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bitlis ilk kar yağışı ile beyaza büründü

Özellikle Rahva bölgesinde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken, sokaklardaki araçlar da karın alında kaldı
 28 Kasım 2020 10:00
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Bitlis'te etkili olan kar yağışı, il merkezini beyaza bürüdü.

Kentte akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan kar, etrafı beyaz örtüyle kapladı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan sürücülerin zor anlar yaşadığı kentte, esnaf ile bazı vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.

- Bitlis ve Hakkari'de kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve az bulutlu olacağı bölgede, sabah saatlerinde Hakkari, öğle saatlerinden sonra Bitlis'in güney kesiminde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların, Hakkari'de 7, Bitlis'te 6, Van ve Muş'ta 8 derece olması bekleniyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Televizyona çıkan doktorlar, para ödeyerek çıkıyor'
28 Kasım 2020 11:16		 Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı
28 Kasım 2020 11:04
Altınlı sabun üretti, tanesini 400 liraya satıyor
28 Kasım 2020 10:55		 Bir il daha kızardı! Vaka artışı yüzde 50'ye yaklaştı
28 Kasım 2020 10:44
Edirneli pazarcılar kurallara uymayan arkadaşlarını uyardı
28 Kasım 2020 10:08		 Bu koltuğa muhtar dayanmıyor
28 Kasım 2020 09:09
'İki kurum da deprem büyüklüğünü verecek'
28 Kasım 2020 08:53		 Koronavirüs ani ve acısız diş kaybına neden olabilir
28 Kasım 2020 08:36
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor - Haritalı
28 Kasım 2020 06:30		 Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
28 Kasım 2020 00:06
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:16 - 'Televizyona çıkan doktorlar, para ödeyerek çıkıyor'11:09 - MSB: Üç FETÖ mensubu Yunanistan sınırında yakalandı11:07 - AYM'den 17 yıl 9 ay süren dava için 52 bin lira tazminat kararı11:06 - Örgütün eğitim yapılanmasının temellerini atan Halit Esendir11:04 - Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı10:55 - Altınlı sabun üretti, tanesini 400 liraya satıyor
10:50 - Bakanlıktan 'Gen tedavisi uygulaması şu an için uygun değil' değerlendirmesi10:44 - Bir il daha kızardı! Vaka artışı yüzde 50'ye yaklaştı10:37 - Bakan Elvan ve Gül, TOBB yönetimiyle bir araya geldi10:33 - Geçici barınma merkezlerine ait harcamalara ilişkin düzenleme10:30 - Merkez Bankası, geçersiz KPSS puanıyla alım yapıyor10:23 - Adana'da tefecilik operasyonu: 30 gözaltı
10:18 - 'İnsanların kutsallarını aşağılamanın özgürlükle alakası yoktur'10:10 - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 61 milyon 988 bini geçti10:10 - Takipçilerine 'Al' tavsiyesi yapıp, kendisi satmış10:08 - Edirneli pazarcılar kurallara uymayan arkadaşlarını uyardı10:04 - Millet Bahçesi'nin adını değiştiren belediyeye soruşturma
10:00 - Bitlis ilk kar yağışı ile beyaza büründü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
28 Kasım 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
Vergi, harç ve cezalara yapılacak artış belli oldu
'Asgari'de azami ihtimal: 2.722 TL
Polis midibüsü şarampole devrildi: 1 şehit, 4 yaralı
'İki kurum da deprem büyüklüğünü verecek'
Zorla istifa ettirilen Dekan göreve dönüyor
Gemi kumpasının ardında FETÖ var
Üniforma da geri alınacak
Cerrahpaşa Hastanesi'nde kafa karıştıran 'tuzlu' ihale
Boşanma davasında tehlikeli emsal
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
vefatları sosyal medyadan öğrenmek 3
Rüya defteri 5
27.11.2020 fenerbahce vs valencia maçı 1
ayağına kara sular inmek 2
dünyada günlük vaka sayısında 3'üncü olduk 1
asemptomatik 2
küresel ısınma 3
bilim kurulu aslında sokağa çıkma kısıtlaması önermemişti 1
Ahmet Davutoğlu'nun Koronavirüse Yakalanması 2
MEBİM 1
SON İLANLAR
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Tunceli Nazimiye SYDV 1 İşçi Alacak
Trabzon Yomra Belediyesi 2 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kocaeli Kent Konut İnşaat 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam