Millet Bahçesi'nin adını değiştiren belediyeye soruşturma

Rize'nin Fındıklı ilçesinde 19 Mart 2019'da açılan Millet Bahçesi Parkı'nın adını CHP'li Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, meclis kararıyla "100'üncü Yıl Atatürk Parkı", parkın içinde bulunan Millet Kıraathanesi'nin adını da "Kazım Koyuncu Kültür ve Sanat Evi" olarak değiştirdi. Ancak alınan bu değişiklik kararını kaymakam onaylamadı ve meclis kararını geri iade etti.

Bir kez daha meclisten değişiklik kararı çıkaran Başkan Çervatoğlu parkın girişinde bulunan tabelayı da değiştirdi. Ardından da İçişleri Bakanlığı bu olay hakkında inceleme başlattı.

BAŞKAN VE 7 MECLİS ÜYESİNE SORUŞTURMA

Sözcü'de yer alan habere göre; İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan inceleme sonrasında müfettişler, 100. Yıl Atatürk Parkı için tabela yaptırıldığı, 7 bin 864 lira harcandığını ve kamu zararı oluştuğunu belirterek soruşturma başlatılmasını istedi.

Müfettişlerin yaptığı inceleme sonuçlandı ve İçişleri Bakanlığı tarafından "Söz konusu park ve parkın içerisindeki tesisin isim değişikliğine ilişkin meclis kararının mülki idare amirinin onayına tabi olduğu, mülki idari amiri onayı ile kesinleşip yürürlüğe gireceği, onay alınmadığı sürece isim değişikliğinin gerçekleştirilemeyeceği, buna rağmen isim değişikliğine ilişkin ödemelerin yapıldığı, bu ödemeler sebebiyle 7 bin 863,70 TL kamu zararı oluştuğu, belediyenin park ve parkın içindeki tesisin yeni kaymakamlığın onaylamamasına rağmen ısrar edildiği belirtilerek, isim değişikliğinde tabela için harcanan 7 bin 864 lira ile kamu zararı oluştuğu" belirtilerek Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu ve CHP'li Meclis üyeleri Aziz Köroğlu, Muhsin Şentürk, Aynur Yılmaz, Enez Zeki Öztopal, Gültekin Zen, Hasan Aydınoğlu ve Ali Fikri Saatçi hakkında soruşturma izni verildi.

"7 BİN LİRAYI ARAŞTIRANLAR 60 BİN LİRAYI NEDEN ARAŞTIRMADI?"

Değiştirilen tabelanın AK Parti döneminde 60 bin liraya yapıldığını hatırlatan Başkan Çervatoğlu, "O tabelayı yapanlara soruşturma açılmıyor. Ama 7 bin liralık tabelaya açılıyor. Böyle bir anlayış yok. Önce kendi belediye başkanlarına bu tabelayı nasıl 60 bin liraya yaptırdığını soruştursunlar. Ama onların karşı oldukları Atatürk'ün ismi" diye konuştu.