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Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 61 milyon 988 bini geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 61 milyon 988 bini aştı.
 28 Kasım 2020 10:10
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Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 61 milyon 988 bini geçti

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 449 bin 124 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 61 milyon 988 bin 655'e çıkarken, virüs saptanan 42 milyon 789 bin 210 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 13 milyon 454 bin 346 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 271 bin 29 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 500 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (9 milyon 351 bin 224), Brezilya (6 milyon 238 bin 350), Rusya (2 milyon 215 bin 533), Fransa (2 milyon 196 bin 119), İspanya (1 milyon 646 bin 192), İngiltere (1 milyon 589 bin 301), İtalya (1 milyon 538 bin 217), Arjantin (1 milyon 407 bin 277), Kolombiya (1 milyon 290 bin 510), Meksika (1 milyon 90 bin 675), Almanya (1 milyon 27 bin 325), Peru (958 bin 324), Polonya (958 bin 416), İran (922 bin 397), Güney Afrika (781 bin 941), Ukrayna (693 bin 407), Belçika (570 bin 829), Türkiye (548 bin 244), Şili (547 bin 223), Irak (547 bin 215), Endonezya (522 bin 581), Çekya (515 bin 984) ve Hollanda (508 bin 866)."

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı ölüm sayısının 10 bini aştığı ülkeler ise şöyle:

"Brezilya (171 bin 998), Hindistan (136 bin 238), Meksika (104 bin 873), İngiltere (57 bin 551), İtalya (53 bin 677), Fransa (51 bin 914), İran (47 bin 95), İspanya (44 bin 668), Rusya (38 bin 558), Arjantin (38 bin 216), Kolombiya (36 bin 214), Peru (35 bin 839), Güney Afrika (21 bin 378), Endonezya (16 bin 521), Belçika (16 bin 339), Almanya (16 bin 172), Polonya (16 bin 147), Şili (15 bin 278), Ekvador (13 bin 358), Türkiye (13 bin 191), Irak (12 bin 167), Ukrayna (11 bin 909), Kanada (11 bin 894) ve Romanya (10 bin 884)."
Anadolu Ajansı
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