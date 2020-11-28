Adana'da tefecilik operasyonu: 30 gözaltı
Adana'da tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 30 zanlı gözaltına alındı.
|28 Kasım 2020 10:23
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği ekipleri, tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerce belirlenen çiğ köfteci, kuyumcu ve emlakçının da arasında olduğu 26 adrese operasyon düzenlendi, 30 zanlı gözaltına alındı.
Adreslerde, 508 bin 480 lira, 19 bin 456 dolar, 6 bin 900 avro, 33 POS cihazı, 135 kredi kartı, 6 kaşe, 24 alacak notlarının bulunduğu ajanda, ruhsatsız tabanca ve çeşitli dijital materyal ele geçirildi.
Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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