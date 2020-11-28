Bir il daha kızardı! Vaka artışı yüzde 50'ye yaklaştı

HARİTA VAKA ARTIŞLARINI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Hayat Eve Sığar uygulamasında Düzce ve ilçelerindeki 26 Temmuz 2020 tarihindeki yoğunluk haritasındaki sarı ve yeşil alanların, 26 Kasım 2020 tarihi itibari ile kırmızıya dönüşmesi vaka artışlarını gözler önüne serdi.

120 gün önceki diğer renkler vaka artışı ile birlikte kırmızıya dönüşürken, Düzce'de tedbirlerin en üst seviyeden uygulanmasına başlandı.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca, bilim kurulu toplantısının ardından ekim ayında Düzce'de vaka sayılarının yüzde 99 arttığını açıklamıştı. Bakan Koca geçtiğimiz günlerde artış hızının yüzde elli seviyesine yaklaştığını bildirmesi ile birlikte Düzce Valiliği il Umumi Hıfzıssıhha kurulu kararı ile kentin en önemli caddesi olan İstanbul Caddesi'nde giriş çıkışlarda sınırlandırma ve HES kodu uygulaması başlattı.

Ayrıca, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde maske, mesafe ve sigara denetimlerini sıklaştırdı.