Bir il daha kızardı! Vaka artışı yüzde 50'ye yaklaştı
|28 Kasım 2020 10:44
|+Aa- Yazdır
HARİTA VAKA ARTIŞLARINI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ
Hayat Eve Sığar uygulamasında Düzce ve ilçelerindeki 26 Temmuz 2020 tarihindeki yoğunluk haritasındaki sarı ve yeşil alanların, 26 Kasım 2020 tarihi itibari ile kırmızıya dönüşmesi vaka artışlarını gözler önüne serdi.
120 gün önceki diğer renkler vaka artışı ile birlikte kırmızıya dönüşürken, Düzce'de tedbirlerin en üst seviyeden uygulanmasına başlandı.
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca, bilim kurulu toplantısının ardından ekim ayında Düzce'de vaka sayılarının yüzde 99 arttığını açıklamıştı. Bakan Koca geçtiğimiz günlerde artış hızının yüzde elli seviyesine yaklaştığını bildirmesi ile birlikte Düzce Valiliği il Umumi Hıfzıssıhha kurulu kararı ile kentin en önemli caddesi olan İstanbul Caddesi'nde giriş çıkışlarda sınırlandırma ve HES kodu uygulaması başlattı.
Ayrıca, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde maske, mesafe ve sigara denetimlerini sıklaştırdı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Akraba evliliklerine bağlı hastalıklarda '21 aday gen' keşfedildi
28 Kasım 2020 11:20
|'Televizyona çıkan doktorlar, para ödeyerek çıkıyor'
28 Kasım 2020 11:16
|Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı
28 Kasım 2020 11:04
|Altınlı sabun üretti, tanesini 400 liraya satıyor
28 Kasım 2020 10:55
|Edirneli pazarcılar kurallara uymayan arkadaşlarını uyardı
28 Kasım 2020 10:08
|Bitlis ilk kar yağışı ile beyaza büründü
28 Kasım 2020 10:00
|Bu koltuğa muhtar dayanmıyor
28 Kasım 2020 09:09
|'İki kurum da deprem büyüklüğünü verecek'
28 Kasım 2020 08:53
|Koronavirüs ani ve acısız diş kaybına neden olabilir
28 Kasım 2020 08:36
|Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor - Haritalı
28 Kasım 2020 06:30