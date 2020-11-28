Merkez Bankası, geçersiz KPSS puanıyla alım yapıyor

Merkez Bankası, 27 Kasım'da yayımladığı ilanla 40 teknisyen alacağını duyurmuştur. Ancak banka personel birimi, açılan kadrolara başvuru şartı olarak şu koşulu getirmiştir:

"2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS Ön Lisans) veya 2020 yılında yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS Ön Lisans) en az 50 KPSSP93 puanı almış olmak."

Bu ilanda iki önemli yanlış bulunmaktadır:

1- Açılan kadronun teknisyen değil tekniker olması gerekmekteydi. Zira lise mezunları teknisyen unvanı almakta, önlisans mezunları ise tekniker unvanı almaktadır.

2- Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar Hakkında Yönetmeliğin 11. maddesinde şu hüküm yer almaktadır:

"KPSS, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak, öğretmen adayları için KPSS'de elde edilecek puanın geçerlilik süresi bir yıldır. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder."

Bu madde gereğince, 2018 KPSSP93 puanlarının geçerlilik süresi 26 Kasım 2020 tarihi itibariyle sona ermiştir. Dolaysıyla 2018 P93 puanı geçersiz bir sınav puanıdır. Sadece 2020 KPSS P 93 puanının kullanılması gerekmektedir.